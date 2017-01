Reichenau Landesmittel für Bürgerbus möglich

Grüne und CDU stellen im Jahr 2017 Mittel in Höhe von 200 000 Euro zur Verfügung, auch die Gemeinde Reichenau könnte davon profitieren

Eine gute Nachricht für alle Gemeinden mit Bürgerbussen: Für die Projekte in Baden-Württemberg stehen in diesem Jahr 200 000 Euro zur Verfügung. Theoretisch auch für die Gemeinde Reichenau mit dem Bürgerbus in der Waldsiedlung. Allerdings gilt die Förderung überwiegend für die Anschaffung von Neu- oder Gebrauchtfahrzeugen. Der Bürgerbus in der Waldsiedlung startete im November 2015 mit einem gebrauchten Achtsitzer in eine Testphase. Dieser ist auch seither nach Abschluss des erfolgreichen Tests in Betrieb. Falls das Projekt irgendwann doch einen Fahrzeugwechsel anstrebt, könnte es Gelder geben.

Mittel aus dem Fördertopf stehen laut einer Pressemitteilung des Büros der Landtagsabgeordneten Nese Erikli (Grüne) auch für Kostenerstattungen für den notwendigen Personenbeförderungsschein der Bürgerbusfahrer zu Verfügung. Der Erwerb eines Personenbeförderungsscheins werde erstattet und vereinfacht. Die Erstattung der Führerscheine solle künftig mit einer Pauschale in Höhe von 250 Euro je Führerschein erfolgen. Als Nachweis genüge eine Kopie des Führerscheins. Darüber hinaus werde aus verwaltungsökonomischen Gründen eine Bagatellgrenze eingeführt. Die Antragstellung müsse mindestens vier Führerscheine zur Kostenerstattung umfassen. Insgesamt sagt Erikli: „Auch der Verein Bürgerbus Reichenau-Waldsiedlung kann von der Förderung für neue Fahrzeuge und der Kostenerstattung für die notwendigen Personenbeförderungsscheine profitieren.

" Der pauschale Förderbetrag für Neuanschaffungen liegt bei 30 000 Euro für Niederflurbusse und bei 20 000 Euro für sonstige barrierefreie Busse. Gebrauchtfahrzeuge können wie bisher mit 25 Prozent des Anschaffungspreises, höchstens jedoch mit 15 000 Euro gefördert werden. „Mit der Förderung der Bürgerbusse bieten wir eine gezielte Unterstützung, um ehrenamtliches Engagement vor Ort zu stärken und Lücken im öffentlichen Verkehr insbesondere im Ländlichen Raum zu schließen“, so Nese Erikli.

Der Bürgerbus in der Waldsiedlung ist sehr erfolgreich und gut angenommen. Dies zeigte sich schon sehr früh vor etwa einem Jahr in der Halbzeitbilanz des Probebetriebs. Nach wenigen Monaten verzeichnete er bereits mehr als 350 Fahrgäste, Ende Mai 2016 waren es 1800.