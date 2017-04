Reichenau Ladestation für Elektroautos auf der Reichenau

Auf dem Parkplatz in Oberzell werden die ersten zwei Stellplätze mit Stromanschluss versehen.

Im Rahmen des Verkehrskonzepts, an dem die Gemeinde Reichenau seit einiger Zeit arbeitet, sei neben dem Öffentlichen Nahverkehr die Elektromobilität ein wichtiges Thema, so Bürgermeister Wolfgang Zoll. Dies sei das Ergebnis einer Infoveranstaltung mit Bürgern unter der Moderation eines Planungsbüros. Als Konsequenz daraus hat der Gemeinderat beschlossen, auf dem Parkplatz in Oberzell zwei Stellplätze direkt bei der Toilettenanlage mit Ladestationen für elektrisch betriebene Autos aufzustellen. Der Strombezug soll für die Fahrer zunächst kostenlos sein. Wenn das Angebot stark genutzt werde, könne später noch über ein Entgelt entschieden werden, so hieß es im Gemeinderat.

Beschlossen wurde ferner, auf dem Dach der Toilettenanlage eine Photovoltaikanlage zu bauen. Zoll meinte, dies sei nahe liegend, weil die Gemeinde ohnehin ihren Strom aus erneuerbaren Energien beziehe. Und zudem will man Anreize schaffen, dass auch Privatleute solche Stromladestationen einrichten. Der Bund fördere dies derzeit mit 60 Prozent der Kosten, so Zoll. Die Gemeinde könne weitere zehn Prozent beitragen – bis zu einem Gesamtbetrag von 5000 Euro. Und zudem ist angedacht, auf dem Parkplatz in Oberzell und an anderen Standorten wie dem Bahnhof, Göldern-Ost, dem Jachthafen, dem Campingplatz oder der Schiffsanlegestelle weitere E-Ladestationen einzurichten. „Es ist auch ein politisches Signal“, so Zoll.

Das Konzept hierfür hat eine kleine, ehrenamtliche Arbeitsgruppe mit den sachkundigen Bürgern Erwin Betker, Sven Filz und Roland Müller entwickelt. In Oberzell biete sich der Anfang an. „Es ist alles eigentlich vorbereitet“, so Filz, der Stromanschluss sei vorhanden. Die beiden Ladestationen sollen 10 000 Euro kosten, wenn die Gemeinde die Bundesförderung bekommt, nur 4000. Für die Photovoltaikanlage muss die Gemeinde allerdings im Haushalt nicht eingeplante 20 000 Euro aufbringen. Stefan Schmidt (Freie Wähler) meinte, diese Anlage bringe aber durch Vergütungen auch wieder Einnahmen.

Auch andere Räte plädierten für die Investition. Berndt Wagner (CDU) jedoch wollte die Photovoltaikanlage zurückstellen. Ralf Blum (CDU) meinte, der Strom sollte etwas kosten, der müsse ja auch erzeugt werden: „Die Branche ist genug gefördert.“ Gabriel Henkes (Freie Liste Natur) fand dagegen, es sei gut mit diesem kostenlosen Angebot einzusteigen und erst später mit einer Bewirtschaftung zu beginnen. Fitz erklärte, so würden die meisten Gemeinden verfahren.