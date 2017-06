Reichenau Kunstvolle Abkühlung: Mit dem Trampolin kopfüber in den See

Kunstvolle Abkühlung: Mit dem Trampolin kopfüber in den See

Trampolinspringer zeigen auf der Insel Reichenau ihr Können und kunstvolle Sprünge in den See. Auf unserem Slow-Motion-Video zeigen wir die Aktion.

Auf ins kühle Nass! Trampolinspringer der Uni Konstanz hüpft am Donnerstag auf der Reichenau mit spektakulären Sprüngen in den See. Es war nicht die erste Aktion dieser Art. Vor rund einem Jahr zeigten Sportler aus ganz Deutschland im Konstanzer Hafen ihr Können beim Trampolinsprung vom Imperiasteg in den See im Vorfeld der Deutschen Hochschulmeisterschaften im Trampolinturnen.



Aber Vorsicht: Bei Sprüngen in den See kommt es auf die Stelle an. Das Wasser darf nicht zu flach sein und wo Schiffe fahren, herrschen bestimmte Regeln und Verbote. In den kommenden Tagen locken die Temperaturen weiter an den See für eine Abkühlung. Laut Wettervorhersage sollen die Temperaturen kommende Woche sinken und es sind auch Gewitter möglich. Letztere kamen in den vergangenen Tagen eher im Bereich Überlingen oder weiter weg vor, aber zogen an Allensbach, Reichenau und Konstanz vorbei.