Reichenau Korrekturen bei Strandbad-Plänen auf der Reichenau

Der Reichenauer Gemeinderat bessert beim Neubau für das Standbad nach. Er plant jetzt mit einer anderen Stromversorgung für die Gastronomie und mit einem einheitlich hohen Dach. Ersteres wird teurer, letzteres soll Einsparungen bringen.

Der Neubau des Strandbads hat zwar schon im Oktober begonnen; doch bei der Detailplanung hat sich nun ergeben, dass manches anders gemacht werden sollte, als es der Architekt ursprünglich plante. Dies sagte Petra Eisenbarth, Leiterin des Ortsbauamts, im Gemeinderat. Dieser beschloss nun Nachbesserungen bei der Stromversorgung und der Dachgestaltung des neuen Gastronomiegebäudes. Der Fachplaner habe festgestellt, dass die Stromversorgung zu gering sei für die neue Gastronomie, erklärte Eisenbarth. Zum einen sei deshalb als Alternative eine mit Gas betriebene Küche geprüft worden. Zum anderen seien die Kosten für bessere Stromversorgung genauer geklärt worden. Hierfür habe die Netze BW zunächst 100 000 Euro hochgerechnet für ein rund 350 Meter langes Stromkabel von der Umspannstation zum Bad. Nun liege ein Angebot mit 85 000 Euro vor.

Matthias Graf (CDU) meinte, die Gemeinde sollte nicht bereits jetzt festlegen, ob die Küche mit Strom oder Gas arbeiten soll. Der künftige Pächter, der noch gesucht wird, solle mitreden. Ines Happle-Lung (Freie Liste Natur) schloss sich an: „Ich kenne keinen Gastronomen, der nicht mit Gas kocht.“ Das laufe hier verkehrt. Bürgermeister Wolfgang Zoll widersprach: Es werde die Möglichkeit geschaffen, entweder Strom oder Gas zu nutzen. Zudem wies er Happle-Lungs Kririk zurück, es fehle am gastronomischen Konzept. Das spiele bei der Vergabe eine wichtige Rolle, so Zoll. Es sei klar, dass nicht nur eine Pommesbude gewünscht sei. Ralf Blum (CDU) und Armin Okle (Freie Wähler) unterstützten Zoll: Es sei wichtiger, dass ein guter Küchenplaner gestalte, als dass ein Pächter mitrede.

Einsparungen soll es durch ein einheitliches, leicht geneigtes Flachdach geben. Ursprünglich waren für die drei Gebäudeteile unterschiedliche Höhen vorgesehen. Mit einheitlicher Höhe könnten in mehreren Gewerken Probleme vermieden werden, meinte Eisenbarth. Happle-Lung monierte, das hätte der Architekt wissen müssen. Eisenbarth widersprach: „Im Prozess ergibt sich immer wieder eine Optimierung.“