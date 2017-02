Reichenau Knappes Ja im Reichenauer Gemeinderat: Zwei Gewerbe dürfen in alte Gemüsehalle ziehen

Knappes Ja im Reichenauer Gemeinderat: Zwei Gewerbe dürfen in alte Gemüsehalle ziehen

Der Antrag auf die Umnutzung und den Umbau einer Lagerhalle in der Straße Estlikofer auf der Insel Reichenau sorgte im Gemeinderat für viel Diskussion und eine knappe Entscheidung. Einige Räte befürchten künftig Probleme, andere sehen eine Chance für Weiterentwicklung.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Eine früher für einen Gemüsehandel dienende Lagerhalle auf der Insel Reichenau darf so umgebaut werden, dass dort zwei Reichenauer Gewerbebetriebe unterkommen. Dies hat der Gemeinderat mit beschlossen – allerdings nur mit knapper Mehrheit. Denn die Halle in der Straße Estlikofer, zwischen Ober- und Mittelzell, wurde einst mit einer landwirtschaftlichen Privilegierung im Außenbereich gebaut. Bürgermeister Wolfgang Zoll sagte, es sei in der heutigen Bewertung umstritten, ob es sich hier um Innen- oder Außenbereich handele. Dennoch befürchten einige Gemeinderäte Probleme, wenn es hier gestattet wird, eine früher landwirtschaftlich genutzte Halle für Gewerbe umzunutzen.

Doch der Gemeinderat hatte diesem Vorhaben schon einmal im September 2015 zugestimmt, als ein entsprechender Antrag auf Bauvorbescheid des Eigentümers vorlag, berichtete Petra Eisenbarth, die Leiterin des Ortsbauamts. Dieses Verfahren wurde aber nicht zu Ende geführt. Im vergangenen Herbst lehnte der Gemeinderat dann einen neuerlichen Bauantrag ab, weil zusätzlich zu den Gewerberäumen auch eine Wohnnutzung vorgesehen war. Als Reaktion darauf beschloss der Rat, den Bebauungsplan Kessler aufzustellen, der das Areal nördlich der Oberen Rheinstraße und westlich der Oberzeller Straße umfasst. Bei der jetzigen Zustimmung fordert die Gemeinde, die Wohnnutzung wegzulassen, erklärte Zoll. In der Halle sollen eine Physiotherapiepraxis und die Produktion eines Würz- und Suppenherstellers unterkommen. Eisenbarth erklärte, dass hierzu in der Halle ein Obergeschoss eingebaut werden solle.

Letzteres monierte Michael Huber (CDU). "Die Halle wird dann viel mehr genutzt", meinte er. Mit dem Obergeschoss gebe es dann 600 statt 300 Quadratmeter Nutzfläche. Das Gebäude werde deutlich verändert. Es sollte aber nicht mehr genehmigt werden, als das, was vorhanden ist. Sonst bekomme die Gemeinde Probleme, wenn andere Eigentümer von privilegiert errichteten Gebäude eine Nutzungsänderung beantragen. Ähnlich äußerten sich Armin Okle, Britta Sauer-Böhm (beide Freie Wähler) und Ines Happle-Lung (Freie Liste Natur). Aus der schlichten Halle werde ein festes Gebäude, meinte Okle. Und Sauer-Böhm erklärte: "An diesem Vorhaben werden wir bei anderen gemessen." Für das Vorhaben sprachen sich Ralf Blum (CDU), Stefan Schmidt (FW) und Sandra Graßl-Caluk (SPD) aus. Die Physiotherapiepraxis suche schon lange geeignete Räume auf der Reichenau. Und hier gebe es die Möglichkeit, zu einer gewerblichen Entwicklung, meinten sie.