Reichenau Kleine Händler beim Kinderflohmarkt groß im Geschäft

Das Angebot beim Kinderflohmarkt auf der Reichenau war umfangreicher als in Vorjahren. Auch kamen mehr Besucher und trugen zu herzerfrischenden Szenen bei.

Die neunjährige Claire war glücklich. Vier Hexe-Lilli-Bücher hatte sie beim Kinderflohmarkt beim Reichenauer Jachthafen am Stand der zwölfjährigen Charlotte gefunden und gekauft – und das für nur je einen Euro. Sie habe viele Bücher verkauft, berichtete Charlotte: "Die Kiste war mal voll." Das verwundert wenig bei diesen günstigen Preisen. "Wir wollten's einfach weghaben", begründete sie das. Gut gingen auch ihre kleinen Fillys-Einhörner für 20 Cent, wobei die Zwölfjährige auch "nicht ganze Fillys" für zehn Cent im Sortiment hatte – bei denen war das Einhorn abgebrochen.

Rund 60 Kinder mit 30 Ständen gab es auf der Wiese, deutlich mehr als in den Vorjahren, wobei vor allem die Schattenplätze unter Bäumen begehrt waren. Und es kamen auch erheblich mehr Besucher als früher. Etliche der kleinen Händler waren recht geschäftstüchtig. Bei Eleni (12) und Olivia (8) waren die Bücher, von denen sie viele verkauften, mit Preiszetteln versehen. "Damit wir's nicht aufs Buch schreiben müssen", erklärte Olivia. Jede Farbe stehe für einen bestimmten Preis, wobei die Mama da mit entschieden habe. Doch, so meinte Eleni: "Wenn es ihnen zu viel ist, können wir es runtersetzen." Gehandelt wurde natürlich auch an anderen Ständen beziehungsweise Teppichen. Bei Pia (10) und Ida (7) wollte die Mutter Bettina Meister eine CD kaufen, stellte aber fest, dass diese schon ziemlich zerkratzt ist. Da senkten die Mädchen sogleich den Preis und versicherten, dass die CD noch funktioniere.

Voll funktionsfähig sollten auch die Sachen am Stand von Chiara (10) und Melia (9) sein, erklärte deren Mutter Michaela Huber. Die dort angebotenen Kinderfunkgeräte habe sie geprüft und: "Ich habe die Puzzleteile gezählt." Sie wolle ja selbst nicht etwas Unvollständiges auf einem Basar kaufen, meinte sie. Dummerweise liefen die Puzzles aber trotzdem schlecht. Aber sonst hätten sie viel verkauft, erklärte Chiara.

Richtig professionell wie auf einem Jahrmarkt warb die zwölfjährige Magalie: "Wollen Sie einen Koffer zum Verreisen oder eine Barbie?", fragte sie gleich mal, wenn jemand stehen blieb. Formen zum Eis am Stiel machen habe sie auch und: "Wir haben auch ein super funktionierendes Truck-Auto." Auf diese Art hatte sie zusammen mit Martin (8) und Paul (7) dann auch einiges verkauft – unter anderem ein Service mit Teekännchen und einen kleinen Tischkicker. Letzteren hatte die siebenjährige Siana für nur zwei Euro gekauft und war damit sehr zufrieden. Das fußballbegeisterte Mädchen im Manuel-Neuer-Trikot hatte selbst auch gut eingenommen – zum Beispiel durch den Verkauf einer Kinderküchenzeile aus Holz und einer Star-Wars-Kanone.

So wie Siana hatten sich andere Kinder ihre Wünsche erfüllen können. Der dreijährige Valentin war glücklich, weil ihm seine Eltern am Stand von Emma (10) ein Spiel gekauft hatten, das er aus dem Kindergarten kannte. Der fünfjährige Niklas hatte von der Oma eine Hot-Wheels-Rennbahn mit Looping plus zwei Modellautos bekommen. Wobei der kleine Händler Franz (8) wie ein großer gleich – im Preis von sieben Euro inbegriffen – noch eine Tüte für den Abtransport anbot. Und die neunjährige Selena trug strahlend einen aufgeblasenen, silbrigen Delfin auf dem Arm, der größer war als sie selbst. Den nehme sie mit in den Bodensee, erklärte sie.

Ein paar besondere Angebote hatten Niklas (12) und Mia (10). Da gab es kleine, selbst gebastelte Windmühlen aus Holz mit Solarzelle drauf. Und ein paar kleine Digitalkameras hatten sie. Da hätten zwar viele nachgefragt, sie dann aber doch nicht gekauft, berichtete Niklas und erklärte: "Heutzutage gibt's Handys, da ist die Kamera schon eingebaut." Und ein weiteres besonderes Angebot gab es: ein kostenloses, aber professionelles Kinderschminken. Corinna Theis malte den Kindern wirklich kunstvolle Bilder auf die Arme. Die Nachfrage war entsprechend groß. Zur Freude auch von Jennifer Beck von der Tourist-Information, die die Kinderaktionstage der Gemeinde betreut. Das Kinderschminken hatte sie als Überraschung organisiert. Insgesamt stellte sie zufrieden fest: "Voranmeldungen gab es noch nie so viele. Und es haben sich viele spontan entschlossen, herzukommen. Auch sind es bestimmt doppelt so viele Besucher wie im Vorjahr." Da habe sich wohl das schöne Wetter positiv ausgewirkt, zumal die Vorhersage einiges schlechter war.

Hier gibt's noch Plätze

Das Interesse an den Kinderaktionstagen der Gemeinde Reichenau sei so groß wie wohl noch nie, berichtet die zuständige Jennifer Beck von der Tourist-Information. Es hätten sich schon rund 200 Kinder zu den verschiedenen Veranstaltungen angemeldet. Und bei einer Theateraufführung jüngst habe der Raum gar nicht ausgereicht, so groß war der Andrang. Dennoch gebe es noch bei einigen Angeboten freie Plätze. Mitmachen können Reichenauer Kinder und solche von Gästen noch beim T-Shirt-Batiken am 23. August und beim Fußball am selben Tag, bei Kinder entdecken Kirche der evangelischen Gemeinde am 24. und 31. August, beim Schnuppersurfen und Schnuppersegeln am 25. August sowie beim Tauchen am 29. August. Anmeldung und Infos in der Tourist-Information, Telefon (0 75 34) 9 20 70. (toz)