Reichenau Kindlebild-Baustelle ruht unter Schnee und Frost

An der Kindlebildkreuzung gehen die Arbeiten weiter, wenn wieder Plusgrade herrschen. Für Erd- und Asphaltarbeiten ist es zu kalt.

Minusgrade und Schnee sorgen derzeit gezwungenermaßen für eine Winterpause auf der Baustelle der Kindlebildkreuzung. „Erdbau- und Asphaltarbeiten sind bei diesen Temperaturen nicht möglich“, erklärt Daniel Schrodin von der Neubauleitung. Verzögerungen gebe es deshalb aber nicht, solche Beeinträchtigungen durch das Wetter seien einkalkuliert. „Wir legen wieder los, wenn es taut.“

Als nächstes steht an der Großbaustelle die Fertigstellung der Rampen für die Fahrspuren über die Brücke an. Auf der südlichen Seite zum Inseldamm hin fehlt nur noch die Deckschicht, während auf der Seite Richtung Waldsiedlung noch etwas mehr Arbeit nötig ist. Es müsse noch Erde aufgeschüttet werden. Darauf komme dann Frostschutz und schließlich der Asphalt, erklärt Schrodin. Neben den beiden Rampen für die gerade Verbindung über die Brücke, steht auch noch der Bau einer dritten Auffahrtsmöglichkeit für den Verkehr an, der von Konstanz aus zur Insel unterwegs ist. Auch dafür muss Erde aufgeschüttet werden, auf die dann eine Schicht zum Schutz gegen Frost und verschiedene Asphaltschichten kommt.

Der weitere Zeitplan sieht vor, ab April die Straße zwischen Kreuzung und Bahnhof Reichenau auszubauen. Anschließend folgt der Bau der dritten Rampe. „Der Verkehr kann über die Brücke fahren, sobald die Kindlebildstraße ausgebaut ist“, sagt Schrodin. Hierfür ist der Mai anvisiert. Ab dann können die Verkehrsteilnehmer ohne Ampeln von der Insel zu Waldsiedlung fahren oder umgekehrt und für alle, die von Konstanz zur Insel wollen, gibt es dann auch kein rotes Licht mehr. Fußgänger und Radfahrer werden ab Mai auch über die Brücke geführt.

Alle, die den Park-and-Ride-Parkplatz bei der Kreuzung nutzen, müssen sich aber noch etwas gedulden. Er bleibt provisorisch noch dort, wo er momentan ist. Er kehrt erst zum Ende des Kindlebildknoten-Ausbaus wieder auf die andere Seite der B 33 zurück.