Reichenau Keine Planänderung nach der Offenlage: Um die Kirche St. Peter und Paul bleibt ein Dorf

Reichenauer gemeinderat debattiert über Streichung von Baufenstern. Es gibt keine Planänderung nach der Offenlage und es sind nur wenige Neubauten im Reichenau-Niederzell erlaubt.

Es bleibt dabei: Der Bebauungsplan Niederzell auf der Insel Reichenau lässt nur wenige neue Wohngebäude zu. Im Wesentlichen will die Gemeinde die bestehende Siedlungsstruktur mit eher wenig Wohnbebauung und viel landwirtschaftlicher Fläche erhalten sowie Sichtachsen auf Baudenkmäler wie die St. Peter-und-Paul-Kirche und den See. Nach der Offenlage des Planentwurfs gab es zwar erneut ausführliche Einwände von einigen Grundstückseigentümern und deren Rechtsanwälten, doch auf Empfehlung der Verwaltung und von Planer Christian Sammel nahm der Gemeinderat keine weiteren Änderungen vor und beschloss den Bebauungsplan.

Demnach gibt es nur noch vier Bauplätze in der Fischergasse und der Eginostraße, aber keinen in der Niederzeller Straße, von wo die meisten Forderungen kamen. Wobei ein Grundstück wie schon im Februar im Gemeinderat erneut für eine kontroverse Debatte sorgte. Dort hatten die Verwaltung und der Planer – wie im Entwicklungskonzept der Gemeinde – zunächst keine Bebauung vorgesehen. Vor der ersten Beteiligung der Öffentlichkeit war dann auf Antrag eines CDU-Rats dort ein Baufenster mehrheitlich beschlossen worden. Nach der Beratung dieser Stellungnahmen im Januar gab es aber zunächst eine Ortsbegehung und danach wurde im Februar das Baufenster wieder gestrichen.

Dies kritisierte nun erneut Stefan Schmidt (Freie Wähler): „Mir ist das so nicht sympathisch. Das ist kein gutes Signal.“ Der Bauherr habe sich auf einen mehrheitlichen Beschluss verlassen. Auch Matthias Graf (CDU) monierte, man sollte zu Beschlüssen stehen. Bürgermeister Wolfgang Zoll sagte dagegen: „Aus meiner Sicht ist es so, dass wir konsequent beim Entwicklungskonzept bleiben.“ Dies sei ebenfalls mehrheitlich beschlossen. Bei einem Bebauungsplan habe allein der Satzungsbeschluss Gültigkeit, alles andere sei der Weg dorthin. Sammel sagte: „Das Verfahren ist ja mehrstufig, damit man darüber nachdenken kann. Je mehr wir zulassen, umso mehr haben wir ein Problem. Dreh- und Angelpunkt ist das Entwicklungskonzept. Wir haben uns sehr eng daran gehalten.“ Und Petra Eisenbarth, die Leiterin des Ortsbauamts, erklärte, der Beschluss für ein Baufenster habe eben nach der Ortsbegehung keinen Bestand gehabt. Ines Happle-Lung (Freie Liste Natur) sagte: „Die Konsequenz ist total wichtig.“ Durch die Ortsbegehung sei vieles klarer geworden. So etwas sollte man bei jedem Bebauungsplan machen. Der Bürgermeister stimmt ihr zu.

Bei weiteren Bauwünschen fasste Sammel zusammen, die Eigentümer und deren Rechtsanwälte argumentierten, in der Niederzeller Straße gebe es bereits eine durchgehende Bebauung, also sei das bebaubarer Innenbereich. „Das sehen wir nicht so. Wir haben hier eine besondere Siedlungsstruktur.“ Und es gehe darum, keine Baulücken im Außenbereich zu schaffen. Einige Eigentümer wünschten zudem eine Erweiterung der Baufenster. Dazu meinte Sammel: „Die Bauherren machen oft einen Fehler.“ Entscheidend für die Baumöglichkeit sei nicht so sehr die Größe des Baufensters, sondern die Grundflächenzahl, also das Maß der möglichen Ausnutzung. Wenn diese im Bestand bereits überschritten sei, biete auch ein größeres Baufenster höchstens die Möglichkeit, das Gebäude zu verschieben.

Ein weiterer Diskussionspunkt waren die Gewächshäuser im Plangebiet. Diese haben Bestandsschutz, doch ungeklärt ist die Frage, was damit verbunden an Modernisierung oder Erweiterung zulässig sein wird. Das Landwirtschaftsamt hatte angeregt, hier einiges zuzulassen, so Grünplanerin Edith Schütze. Doch langfristig sei eher gewünscht, dass diese Glashäuser zurückgebaut werden. Happle-Lung und Stefan Schmidt meinten dagegen, man sollte eine Entwicklung ermöglichen. Das sei hier sinnvoller, wo schon Glashäuser stehen, als anderswo neue zu bauen, sagte Happle-Lung. Und Schmidt fügte hinzu, es gebe ohnehin wenige Gärtner, die überhaupt investieren wollen. „Diese Möglichkeit will ich nicht verbauen.“ Der Bürgermeister erklärte, dieses Thema sollte der Rat generell und getrennt vom Bebauungsplan für die ganze Insel diskutieren.

Das Plangebiet

Beim Bebauungsplan Niederzell geht es um einen geschichtsträchtigen Teil der Insel Reichenau, den nordwestlichen Zipfel, der vor Jahrhunderten eine eigene kleine Insel war. Dieser ist geprägt von der mittelalterlichen St. Peter-und-Paul-Kirche, dem Schloss Windeck (auch Bürgle genannt) und weiteren historischen Häusern sowie zugleich von einer bisher eher moderaten Wohnbebauung und viel landwirtschaftlicher Nutzung. Der Bebauungsplan umfasst praktisch den gesamten Inselteil im Nordwesten, rund 20 Hektar, wovon allerdings – am Bestand orientiert – nur rund 2,7 Hektar für Wohnbebauung vorgesehen sind. (toz)