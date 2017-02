Reichenau Junges Mathegenie holt zweiten Platz

Henning Wurz aus Reichenau macht den 2. Platz bei einem bundesweiten Mathematik-Wettbewerb. Der Achtjähriger hat ein Talent für Zahlen und Rechnen. Und es macht ihm große Freude.

Mitten im Gespräch kommt es Henning Wurz plötzlich in den Sinn, was denn wohl vier hoch vier ergibt. „1024“, sagt der achtjährige Reichenauer nach kurzem Überlegen korrekt. Und bevor das Foto für den SÜDKURIER gemacht wird, addiert er noch rasch auf einem Stück Karton zwei sehr lange Zahlen. Der Viertklässler von der Walahfrid-Strabo-Schule löst Rechenaufgaben, mit denen deutlich ältere Schüler ihre Probleme haben, als wären diese ein Kinderspiel. „Er hat einfach eine Mathebegabung“, sagt seine Mutter Bianca Wurz.

Mit dem für sein Alter erstaunlichen Können und seiner Kombinationsgabe hat Henning nun bei dem bundesweiten Wettbewerb „Mathe im Advent“ den zweiten Preis gewonnen in der Schuljahrgangsgruppe vier bis sechs. Dieser wird seit einigen Jahren von der Deutschen Mathematiker-Vereinigung und dem Forschungszentrum Matheon für drei Altersklassen bis hinauf zur Oberstufe im Internet ausgeschrieben, um Schülern die Facetten der modernen, angewandten Mathematik näher zu bringen. Vom 1. bis zum 24. Dezember musste jeden Tag eine Knobeltextaufgabe mit weihnachtlichem Bezug gelöst und per Mail eingeschickt werden. Nur zweimal lag Henning bei den Lösungen falsch, einmal schickte die Familie die Mail zu spät ab. „Ich fand zwei bis drei Aufgaben schwierig“, so der Achtjährige. „Die anderen waren machbar und leicht.“

"Seine mathematische Denkweise ist sehr abstrakt"

Rund 117 000 Schüler machten mit – neben deutschen auch viele aus Österreich, der Schweiz, Liechtenstein, den Niederlanden und Schweden sowie manche aus weiteren Ländern. Jüngst war die Preisverleihung in der Technischen Universität Berlin. Henning bekam nebst einer Urkunde das 2015 von Kritikern ausgezeichnete Spiel „Broom Service“. Das sei aber ziemlich kompliziert, erklärt der Achtjährige: „Ich habe die zehn Seiten Spielanleitung zwar gelesen, aber ich hab’s nicht geblickt“, sagt er. Das werde aber noch genauer angeschaut, meint die Mutter. Und man darf davon ausgehen, dass Henning mit dem Spiel bald gut klar kommen wird.

Woher die Mathebegeisterung und das Talent ihres Sohnes kommen, kann Bianca Wurz nicht erklären. „Als Dreijähriger stand er im Garten und sagte: Gib mir Rechenaufgaben – wenn andere Kinder nach Nutellabrot gefragt haben“, berichtet sie. Bei der Einschulung in die Walahfrid-Strabo-Schule, wo andere Erstklässler bis zehn zählen, habe Henning schon bis 100 gerechnet. „Er war nicht zu bremsen.“ Nach einem halben Jahr wurde er deshalb bereits von der ersten in die zweite Klasse versetzt. Und in der dritten Klasse habe er schon ohne Probleme Aufgaben für Siebtklässler gelöst. Beim Einkaufen rechne er aus, was es an Rückgeld geben müsse. Und bei Autokennzeichen rechne er die Buchstaben in Zahlen um, so Bianca Wurz und merkt an: „Seine mathematische Denkweise ist sehr abstrakt, das sagt auch seine Klassenlehrerin. Den Rechenweg, den er benutzt, verstehe ich gar nicht. Aber er ist tatsächlich richtig.“

Teilnahme am Wettbewerb in einem Jahr noch nicht sicher

In Mathe hat Henning – natürlich – eine Eins. Auch in anderen Fächern ist er gut. Mehrfach nahm er nebenbei bereits an Förderkursen in verschiedenen Fächern an der Hector-Akademie der Radolfzeller Ratoldus-Schule teil und dreimal an der Kinder-Uni in Konstanz. Im Sommer möchte er gern ans Humboldt-Gymnasium wechseln, weil dort Mathe und Naturwissenschaften eine größere Rolle spielen.

Bei allem Mathetalent ist Henning aber auch ein ganz normaler Achtjähriger. Er male manchmal ein Bild, erzählt er, sei oft draußen und mache was mit Freunden. In der Leichtathletikabteilung des Sportvereins nimmt er regelmäßig an spielerischen Trainingsformen teil. Und interessant finde er auch das Tablet und die WiiU-Spielekonsole. Ob er ein weiteres Mal bei Mathe im Advent mitmache, wisse er noch nicht, sagt der Achtjährige: „Vielleicht, wahrscheinlich schon.“ Zahlen werden für ihn aber wohl so oder so auch weiterhin stets gegenwärtig bleiben.



Hätten Sie’s gewusst

Hier eine der leichtere der 24 Aufgaben aus dem bundesweiten Wettbewerb "Mathe im Advent" der Deutschen Mathematiker-Vereinigung und dem Forschungszentrum Matheon zum Rechnen: Ein Rentner-Wichtel ist vor dem Weihnachtsrummel zum Angeln in die Südsee geflüchtet. Dort erfährt er von einem Einheimischen, dass die Menschen bisher rund 226 000 Arten von Meerestieren kennen. Und eine Schätzung von Wissenschaftlern besage, dass wir nur jede dritte Art kennen, die im Meer lebt. Wie viele Arten leben nach dieser Schätzung also in den Meeren? a) ungefähr 452 000; b) ungefähr 678 000; c) ungefähr 718 000; d) ungefähr 823 000. (toz)

Die Lösung: b