Reichenau Jetzt steht der Termin für die Reichenauer Bürgermeisterwahl fest

Die Reichenauer stimmen am 12. November über den Bürgermeisterposten ab. Amtsinhaber Wolfgang Zoll ist bislang der einzige Kandidat.

Eine der wichtigsten Entscheidungen in der Gemeinde Reichenau in diesem Jahr fällt im Herbst. Dann steht die Bürgermeisterwahl an. Der Gemeinderat hat nun den Termin auf Vorschlag der Verwaltung auf Sonntag, 12. November, festgelegt. Die Bürger können dann bestimmen, wer die Geschicke der Gemeinde mit derzeit 5262 Einwohnern ab Februar 2018 für die kommenden acht Jahre lenken soll. Ob die Wähler auch wirklich eine Auswahl haben werden, ist freilich offen. Bisher ist nur klar, dass Wolfgang Zoll, der seit Februar 2010 im Amt ist, wieder antreten will. Sollte es keine Gegenkandidaten geben, wird vor allem die Wahlbeteiligung ein Gradmesser dafür sein, wie zufrieden die Reichenauer mit Zolls Arbeit sind.

Kandidaten können sich ab 8. September bewerben. Dann wird die Stelle im Staatsanzeiger ausgeschrieben, wie für leitende Positionen in Gemeindeverwaltungen üblich, so Hauptamtsleiter Mario Streib. Er und Bürgermeisterstellvertreter Armin Okle plädierten dafür, das Amt auch in örtlichen Medien wie dem SÜDKURIER auszuschreiben. Dagegen entschied sich jedoch eine Mehrheit im Gemeinderat. Ralf Blum (CDU) argumentierte, der Staatsanzeiger werde von wirklichen Interessenten gelesen, der SÜDKURIER aber „von allen“. So hofft man zu verhindern, dass es nicht ernst zu nehmende Bewerber gibt.

Der Gemeinderat legte fest, dass die Bewerbungsfrist am 16. Oktober endet. Kandidatenvorstellungen soll es am 21. (Pfaffenmooshalle) und 22. Oktober (Inselhalle) geben. Blum und Britta Sauer-Böhm (Freie Wähler) meinten, das sei arg frü. Streib meine, Interessenten könnten sich ja schon früher bewerben und den Wahlkampf beginnen. Wer erst kurz vor Fristende komme, sei selbst schuld.

Sollte es mehrere Bewerber geben und am 12. November noch keine Entscheidung fallen, gäbe es eine Neuwahl am 3. Dezember. Dann könnten sich bis 15. November weitere Interessenten bewerben. Die vier Ratsfraktionen haben bereits erklärt, dass sie keine Gegenkandidaten suchen und sich neutral verhalten wollen. Einige Räte rechnen aber durchaus mit weiteren Bewerbern.