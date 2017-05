Reichenau Insel-Klassik ist in trockenen Tüchern

Dirigent Douglas Bostock präsentiert am 30. Juni im Reichenauer Klosterhof beliebte Werke des 19. Jahrhunderts.

Klassische Musik auf hohem Niveau, die zugleich gut zur sommerlichen Freiluftveranstaltung im besonderen Ambiente passt, versprechen Dirigent Douglas Bostock und der Reichenauer Kulturchef Karl Wehrle für die Insel-Klassik im Klosterhof am Freitag, 30. Juni, ab 20 Uhr. "Romantische Klänge" ist der Titel, geboten werden Stücke bekannter Komponisten aus ganz Europa aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, so Bostock: "Die Werke gehören alle zu den beliebtesten aus dem Orchesterrepertoire, wobei sich das Orchester in seiner ganzen Bandbreite des Farbenreichtums zeigen kann." Es sei ein sehr buntes, vielgefächertes Programm. Und er sei glücklich, dass wieder einmal die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz zu Gast sei, der er sich stark verbunden fühle, so der renommierte, weltweit tätige Dirigent.

Zwei sehr unterschiedliche Ouvertüren bilden den Rahmen. Am Anfang erklingt der "Römische Karneval" von Hector Berlioz, am Schluss gibt es mit dem "Akademischen Fest" von Johannes Brahms deutsche Studentenlieder in symphonischer Form. Ein weiteres Werk sei weniger bekannt, meint Bostock. Doch die symphonische Dichtung "In der Natur" von Antonin Dvorak passe gut in den Klosterhof. Zudem komme das für diesen Komponisten charakteristische Böhmische in dieser Musik voll zum Vorschein.

Wiederum viele vertraute Melodien gebe es in der Suite "L'Arlésienne" von George Bizet – vor allem der schnelle Trommeltanz am Schluss, erklärt Bostock. Und dann gebe es noch zwei bekannte und beliebte Werke, die Geschichten erzählen, Volkslegenden und Geschichten aus Skandinavien und Russland. Zum einen auf dem Programm steht Musik von Edvard Grieg zu Ibsens Drama "Peer Gynt", zum anderen von Modest Mussorgsky die symphonische Dichtung "Eine Nacht auf dem kalten Berg".

Seit über 20 Jahren ist die Insel-Klassik mit Douglas Bostock im Klosterhof ein fester Programmpunkt im musikalischen Angebot der Insel Reichenau, erklärt Wehrle. Und entsprechend gut besucht ist dieses alljährliche Konzert, das bei sehr schlechtem Wetter ins Münster verlegt wird.

