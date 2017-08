Reichenau Historiker schreibt neues Kapitel der Heimatgeschichte der Insel Reichenau

Gert Zang erforscht die bürgerliche Geschichte der Insel Reichenau. Kiste um Kiste sichtet er Akten ab dem Jahr 1750 und bringt erstaunliche Fakten zutage – zum Beispiel über den Weinkonsum der Inselbewohner.

Ein noch weitgehend unerforschtes Kapitel der Reichenauer Heimatgeschichte will der pensionierte Historiker Gert Zang in den kommenden Jahren schreiben: Ein Kapitel über das alltägliche Leben in der Gemeinde nach dem Ende des Klosters im 18. Jahrhundert und wie geschichtliche Veränderungen und Ereignisse sich auswirkten auf die einfachen Leute. Kurz gesagt die bürgerliche Geschichte von etwa 1750 bis in die 1950er-Jahre. "Mir geht es darum, grob zu skizzieren, wo es wahnsinnige Einschnitte gab, die die Reichenauer betroffen haben."

Seit Anfang des Jahres sichtet er kartonweise alte Akten aus dem Gemeindearchiv. "Ich bin gerade beim Bau der Bahnstrecke", berichtet Zang, also um das Jahr 1860. "Da zersplitterten die Grundstücke von Reichenauern." Rund 100 Eigentümer seien davon betroffen gewesen. Doch diese Generation hatte wenigstens etwas. Über die Jahrzehnte davor lautet seine Erkenntnis: "Die Reichenau war hoch verschuldet." Rund 1000 Menschen lebten im frühen 19. Jahrhundert auf der Reichenau, die noch dem Fürstbistum Konstanz unterstand. Sie arbeiteten hauptsächlich als Handwerker. Landwirtschaft und Viehhaltung gab es praktisch nur für den Eigenbedarf, manche Güter, wie zum Beispiel Getreide, mussten angekauft werden, berichtet Zang: "Der einzige Überschuss war der Wein. Alles andere war Selbstversorgung."

Umso härter trafen die recht arme Bevölkerung die großen Ereignisse. Zang setzt bei der französischen Revolution 1789 und den folgenden Koalitionskriegen gegen das Frankreich Napoleons ein. "Die Kosten des Krieges wurden auf alle Gemeinden verteilt", so der Historiker. Und als dann später die französischen Soldaten durch die Region zogen, mussten diese einquartiert und mit Lebensmitteln versorgt werden. "Die Reichenauer konnten nicht liefern und mussten deshalb bezahlen." Damit nicht genug: Napoleon habe Leute angefordert für Frondienste zur Schleifung der Festung Hohentwiel. Es gab bis 1837 aber noch keinen Inseldamm; also mussten die Reichenauer hierfür Leute anmieten – der Weg wäre zu weit gewesen. Das nötige Geld liehen sie sich bei Stiftungen (Banken gab es noch keine).

Als weiteren Einschnitt nennt Zang die Auflösung des Lehnwesens in den 1830er-Jahren. "Die Reichenauer besaßen bis zum diesem Zeitpunkt keine Grundstücke." Diese gehörten Stiftungen oder dem Fürstbistum und wurden als Lehen an Rebleute und Bauern vergeben. Mit dem Ende des Lehnwesens mussten sich die Leute das Land, das sie bewirtschafteten, kaufen – zu hohen Summen, so Zang. "Da mussten sich die Reichenauer wieder verschulden."

Das nächste folgenreiche Ereignis gab es 1835. Damals gab es kein deutsches Reich, sondern den deutschen Bund aus Kleinstaaten, die den preußisch-deutschen Zollverein gründeten, um an den innerdeutschen Grenzen Zollfreiheit zu gewähren, erklärt Zang. Baden trat diesem 1835 bei, aber die badische Staatsverwaltung habe ein Problem gehabt mit der Reichenau, weil diese wegen des Seeverkehrs nicht überwachbar erschien. "Daher wurde die Zollgrenze nach Allensbach verlegt. Die Reichenau wurde zum zollfreien Gebiet." Die Reichenauer mussten also alles verzollen, was sie auf die andere Seeseite bringen wollten. Für Wein mussten sie sich zudem zuvor auf dem Bürgermeisteramt einen Ausfuhrschein ausfüllen lassen. Etliche hatten auf dem Festland Wiesen zu mähen oder im Wald Holz zu machen. Was sie dabei ernteten, durften sie zwar zollfrei mit auf die Insel nehmen, doch sie durften nur eine begrente Menge an Lebensmitteln, sozusagen ein Vesper bei der Arbeit, mit aufs Festland bringen. Und sie durften – offiziell – nur an einer Stelle in Allensbach mit ihren Booten anlegen, egal wie weit sie von dort zur Arbeit laufen mussten, weil Zöllner die Menge der Wegverzehrung kontrollieren sollten. Wobei Zang schmunzelnd anmerkt: "Natürlich wurde auch geschmuggelt." In den Akten finde sich manche Beschwerde von Zöllnern darüber, wie viel Wein die Reichenauer für den Eigenbedarf mitnehmen. Diese Zustände seien erst in den 1890er-Jahren aufgehoben worden, danach habe es auch Zöllner auf der Reichenau gegeben.

Zangs ehrenamtliche Forschung ist mühevolle Kleinarbeit. "Ich sehe das wie eine archäologische Grabung: Zwischen vielem Schutt sind die Teile, die was bringen." Jeden Vormittag sitze er zum Aktenstudium in der Tourist-Information, in deren Keller das Gemeindearchiv untergebracht ist – hinter einer dicken Stahltür im früheren Tresorraum der Sparkasse, die einst in diesem Gebäude war. Zwei bis drei Jahre brauche er für das Projekt. Was am Ende dabei herauskomme, könne er noch nicht sagen, vielleicht ein Buch oder ein paar dickere Broschüren. "So weit bin ich wahrhaftig noch nicht."

Zur Person

Gert Zang, Jahrgang 1941, studierte Soziologie, Geschichte, Philosophie und Kriminologie. Beruflich war er als Historiker tätig. Er hat Forschungsarbeiten zur Geschichte von Konstanz und Singen publiziert. Auf der Reichenau ist er seit 1979 ehrenamtlicher Geschäftsführer des Museums und im Vorstand des Museumsvereins. Er hat zahlreiche Sonderausstellungen mit erarbeitet. Von 1987 bis 2014 saß er für die SPD im Gemeinderat. Die Erforschung der Bürgergeschichte hatte 1979 der damalige Bürgermeister Eduard Reisbeck initiiert, worauf der Museumsverein und später das Heimatmuseum gegründet wurden. (toz)