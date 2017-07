Reichenau Großes Projekt in Göldern-Ost geplant: Markthalle mit Gemüseverkauf und Bistro

Großes Projekt in Göldern-Ost geplant: Markthalle mit Gemüseverkauf und Bistro

Die Integrationsfirma Indigo will den Handel betreiben. In der Halle soll regionales Gemüse von der Insel, Wein und Fisch verkauft werden. Noch nicht ganz geklärt ist allerdings die Finanzierung

Reichenau – Neben dem neuen Nabu-Naturschutzzentrum im Nordosten des Reichenauer Gewerbegebiets Göldern-Ost auf dem Festland soll eine Reichenauer Markthalle entstehen. Ein Bistro ist dort geplant sowie der Verkauf von Produkten von der Insel wie Gemüse, Wein und Fisch. Außerdem könnte es dort erste Informationen für Touristen sowie einen Fahrradverleih geben. Diese Grundidee, die in der Gemeinde schon länger existiert, soll nun durch einen sozialen Aspekt bereichert werden. Das Konstanzer Integrationsunternehmen Indigo GmbH, das Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung schafft, soll Bauherr und Betreiber dieser Markthalle sein.

Dieser Vorschlag von Bürgermeister Wolfgang Zoll und der Verwaltung traf im Gemeinderat auf ebenso viel Begeisterung wie bei Johannes Bliestle, dem Geschäftsführer der Gemüse-Genossenschaft, die als enger Kooperationspartner ein Hauptlieferant der neuen Markthalle und möglicherweise als Gesellschafter auch ein Mitfinanzierer sein soll. Es gibt allerdings noch ein paar Haken. Die Baukosten sind mit geschätzt 1,5 Millionen Euro hoch, die Verkaufsfläche mit 150 Quadratmetern und das Bistro mit 140 Quadratmetern recht klein. Und ob das Ganze von Indigo wirtschaftlich betrieben werden kann, soll erst noch durch Gutachten geklärt werden.

Die Indigo-Geschäftsführer Ralf Rosbach vom Zentrum für Psychiatrie Reichenau und Andreas Effinger vom Paritätischen Sozialdienst Konstanz erläuterten den Projektentwurf. „Es geht nur mit Förderung“, betonte Rosbach. Und Effinger sagte: „Es ist finanziell alles auf Kante gestrickt.“ Zuschüsse will man beantragen beim Kommunalverband Jugend und Soziales (KVJS) und der Aktion Mensch. Bürgermeister Zoll sagte zudem, die Gemeinde werde sich um Wirtschaftsförderung und Sponsoren bemühen. Und um eine Förderung zu erhalten, müsse die Wirtschaftlichkeit geprüft werden, so Rosbach. Die Ökonomie müsse ebenso gegeben sein wie die integrative Seite und die Regionalität. „Wir rechnen im ersten Entwurf mit einem jährlichen Umsatz von zirka 700 000 Euro.“ Auch Bliestle betonte: „Eine Hürde müssen wir nehmen: die Wirtschaftlichkeit.“ Und er merkte an: „Die Kosten für den Bau sind exorbitant hoch.“ Diese gelte es im Griff zu behalten, etwa durch die Wahl der Baumaterialien. Die Markthalle soll im Entwurf ähnlich gestaltet sein mit Holzverkleidung wie die beiden Nabu-Gebäude.

Beim Thema Wirtschaftlichkeit sind vor allem die begrenzten Räumlichkeiten ein Problem, wie Bliestle und Rosbach betonten. Letzterer erklärte, man brauche, weil Lagerflächen fehlen, einen Partner wie die Genossenschaft mit der nötigen Logistik, um mehrmals am Tag frische Ware anzuliefern. Auf den Wunsch von Ralf Blum (CDU) und Ines Happle-Lung (Freie Liste Natur), mehr Fläche zu schaffen, erklärte jedoch Urban Heidler, der Koordinator des Nabu-Projekts, die Baukörper dürften laut Festlegungen des Bebauungsplans nicht größer werden. Höchstens bei der Unterkellerung seien noch Teile nutzbar.

Unabhängig von den noch zu klärenden Fragen stößt die Projektidee auf große Zustimmung. „Wir finden das extrem interessant“, sagte Bliestle. Das Thema Erlebniskauf sollte im Vordergrund sein – gerade in Abgrenzung zum Lidl-Markt im Süden von Göldern-Ost. Heidler vom Nabu sagte: „Ich finde das die ideale Ergänzung zu dem, was wir vorhaben.“ Der Bürgermeister erklärte, die Kommune könne aus Zuschussgründen nicht Gesellschafter werden: „Die Gemeinde müsste mit im Boot sein als Beirat.“

Armin Okle (Freie Wähler) meinte: „Die Verbindung mit Indigo und Nabu ist ein Aushängeschild.“ Er hoffe, dass der Wirtschaftsplan trage. Happle-Lung meinte: „Ich kämpfe seit Jahren für diese Markthalle. Das kann einem mit Stolz erfüllen.“ Auf ihre Bedenken wegen der möglichen Konkurrenz durch Lidl erklärte Effinger: „Wir sind darüber nicht unglücklich.“ Der Discounter bringe Kunden. „Unser Angebot wird sich deutlich absetzen.“ Auch Blum meinte, Lidl ziehe Leute an. Das Bistro sollte auch zur Versorgung der künftig im Gewerbegebiet Arbeitenden etwas bieten. Rosbach und Effinger erklärten, ein Mittagstisch oder zumindest etwas Herzhaftes sei geplant. Sandra Graßl-Caluk (SPD) sagte: „Ich freue mich für den Lindenbühl, dass wir ein Schmuckstückchen bekommen.“ Britta Sauer-Böhm (FW) meinte: „Mich hat es schon immer gestört, wenn jemand wegen zweier Salatköpfe auf die Insel fährt.“

Noch unklar sind allerdings auch die Öffnungszeiten, wie Effinger auf Nachfrage von Berndt Wagner (CDU) erklärte. Ob es ein Ganzjahresbetrieb sein werde und ob dieser nur unter der Woche oder auch am Wochenende zur Verfügung stehe, werde sich noch ergeben.

Indigo

Die Inklusionsfirma Indigo ist eine Tochtergesellschaft des Hilfsvereins für seelische Gesundheit und der Paritätischen Sozialdienste Konstanz. Sie bietet unter anderem Bügel– und Fahrradservice sowie Haus- und Gartenhelfer. Derzeit gibt es 28 Mitarbeiter. (toz)