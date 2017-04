Reichenau/Konstanz Gewerbegebiet Göldern-Ost: Neue Straße bekommt Namen "Am Wollmatinger Ried"

Die Erschließungsstraße im neuen Gewerbegebiet Göldern-Ost auf dem Reichenauer Festland heißt "Am Wollmatinger Ried". Dies hat der Reichenauer Gemeinderat beschlossen.

Mit dieser Namensgebung werde die Nähe zum Naturschutzgebiet (NSG) unterstrichen, sagte Bürgermeister Wolfgang Zoll. Zudem passe dieser, weil im Gewerbegebiet viel Begrünung vorgeschrieben sei. Ralf Blum (CDU) pflichtete bei. Zudem werde es dort das neue Naturschutzzentrum des Naturschutzbunds (Nabu) geben. Die Verwaltung hatte zunächst vorgeschlagen, die dortigen Straßenzüge, bei denen es mehrere Kurven gibt, zu teilen und nur den südlichen Teil so zu nennen. Für den nördlichen Teil hieß der Vorschlag "An der Pappelallee". Weil aber genau dort das Nabu-Zentrum geplant ist, schlug Ratsmitglied Michael Huber (CDU) vor, die Straßennamen zu tauschen. Zoll regte darauf an, die komplette Erschließungsstraße "Am Wollmatinger Ried" zu nennen. Gemeinderätin Ines Happle-Lung (Freie Liste Natur) monierte, es sei unpassend eine Straße in einem Gewerbegebiet nach einem Naturschutzgebiet zu benennen.