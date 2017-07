Reichenau Gemeinderat lehnt Entwurf für Betriebsgebäude mit Wohnungen ab

Die Pläne eines Gemüsegärtners, ein landwirtschaftliches Betriebsgebäude im Melcherleshorn im Außenbereich zu bauen, hat der Reichenauer Gemeinderat zumindest vorerst mehrheitlich abgelehnt.

Der Gemeinderat folgte mit seiner Ablehnung der Empfehlung des Gestaltungsbeirats, der das Vorhaben als zu groß im Volumen und zu unruhig in der Gestaltung kritisiert hatte, wie Petra Eisenbarth, die Leiterin des Ortsbauamts berichtete. Bürgermeister Wolfgang Zoll betonte: "Wir versagen das Einvernehmen genau zu diesem Entwurf." Grundsätzlich sei eine Mehrheit nicht gegen das Projekt.

Vorgesehen ist bisher ein Betriebsgebäude, das über 28 Meter lang, 14,5 Meter breit und fast elf Meter hoch sein würde. Im Erdgeschoss plant der Gärtner unter anderem eine Verpackungshalle fürs Gemüse, im Ober- und Dachgeschoss Mitarbeiter- und Ferienwohnungen. Obwohl das Vorhaben im Außenbereich liegt, kann der Bauherr über eine landwirtschaftliche Privilegierung durch das Landratsamt möglicherweise trotzdem bauen, so Zoll. Für Verpackungshalle und Mitarbeiterunterkünfte sei diese unstrittig, die offene Frage die Größe der Ferienwohnungen im Verhältnis zum Gesamtbau.

Ines Happle-Lung (Freie Liste Natur) meinte angesichts von geplanten 145 Quadratmeter Ferienwohnungen: "Das sprengt jede Dimension." Sie betonte ebenso wie Armin Okle (Freie Wähler), dass das Urteil des Gestaltungsbeirats wichtig sei. Okle sagte: "Es ist schon fast dreist, so einen Entwurf vorzulegen." Zumal wenn man bedenke, was man bei anderen Bauherrn, die keine landwirtschaftliche Privilegierung bekommen können, alles ablehne. Auch Matthias Graf (CDU) meinte, es gehe um Gerechtigkeit. Doch klar sei auch: "Das ist das Ergebnis unserer Gewächshauspolitik." Wenn die Gärtner keine großen Glashäuser bauen können, müssten sie sich ein anderes Standbein suchen.

Michael Huber (CDU) meinte, auch wenn man Gärtner unterstützen wolle: "So lange es ums Wohnen geht, sollte sich jeder Bürger ans Entwicklungskonzept halten." Werner Keller (CDU) meinte dagegen, wenn man den Gemüsebau unterstützen wolle, könne man dieses Vorhaben schlecht ablehnen. Und die Privilegierung werde sicher kommen. Daher sollte man schauen, dass nicht ein Gebäude entsteht, das am Ende den meisten nicht gefällt. Ralf Blum (CDU) merkte an, der Architekt habe im Gestaltungsbeirat erklärt, es handele sich lediglich um einen Vorentwurf. "Wir sind für vieles offen", meinte er.