Reichenau Gemeinde sucht erfahrenen Pächter für die Badgastronomie

Bei der Ausschreibung verzichten die Gemeinderäte auf eine Mindesthöhe der Pacht. Entscheidend solle das Betriebskonzept sein. Künftig sollen am Strandbad Parkgebühren statt Eintrittsgeld verlangt werden

Reichenau – Im Strandbad auf der Insel Reichenau können sich die Badegäste nach wie vor nur auf einem Teil der Wiese ausbreiten und die Beine ausstrecken. Vor dem neuen, unfertigen Wasserspielplatz steht ein Absperrzaun, denn am Gastronomiegebäude dahinter muss noch kräftig gearbeitet werden. Im Herbst will die Gemeinde die Baustelle abschließen, und bis dahin soll möglichst feststehen, wer der künftige Pächter der Gastronomie sein wird, so Bürgermeister Wolfgang Zoll. Die Verpachtung werde daher nun bald ausgeschrieben – und dies getrennt von der Badeaufsicht, für die zusätzlich jemand gesucht werde.

Für die Gastronomie wird ein möglichst erfahrener Wirt gesucht. Bei den Vergabekriterien sollen das Betriebskonzept und die Pachteinnahmen zu jeweils 50 Prozent bewertet werden. "Es gibt ein Verhandlungsverfahren, da haben wir Spielräume", meinte Zoll, sowohl was die Qualität betrifft, als auch die Höhe der Pacht. Letztere war Diskussionsthema im Gemeinderat. Die Verwaltung wollte in der Ausschreibung für die Zeit von März bis Oktober zunächst eine Mindestpacht angeben, die die Bewerber in der ersten Runde vor den Verhandlungen bieten müssen. Die war Ralf Blum (CDU) zu niedrig. "Wir haben hier eine Eins-A-Lage und eine tolle Ausstattung." Zudem investiere die Gemeinde über zwei Millionen Euro. Ines Happle-Lung (Freie Liste Natur) meinte dagegen: "Wenn man es gut machen will, dann müssen wir jemand finden, der stimmig ist." Dann könne man demjenigen bei der Pacht auch entgegenkommen. Letztlich wurde beschlossen, keine Mindestpacht anzugeben. Entscheidend sein wird letztlich ohnehin die Umsatzpacht, die die Interessenten in ihrem konkreten Angebot angeben.

Üblich seien hier laut Gaststättenverband Dehoga acht bis neun Prozent der Umsätze, so die Verwaltung. Brauereien, die die Gastronomie weiter verpachten, seien ausgeschlossen, erklärte Bettina Meier von der Verwaltung auf Nachfrage von Sandra Graßl-Caluk (SPD) Michael Huber (CDU) betonte: "Wir wollen einen vom Fach." Beim Betriebskonzept sollen unter anderem Angaben zum Niveau und der Art der Küche (deutsch oder international) und zu den Öffnungszeiten gemacht werden.

Beschlossen wurde zudem auf Forderung von Blum und Stefan Schmidt (Freie Wähler), ab 2018 die Parkplätze zu bewirtschaften und keinen Eintritt mehr zu verlangen. Meier hatte erklärt, dass dies die Einnahmen nicht ausgleiche, weil es zu wenig Parkplätze gebe. Hier soll die Verwaltung nun bereits für 2018 nach Möglichkeiten für mehr Parkplätze suchen.

Kiosk statt Kulinarischem

Die Neubauten des Sanitärgebäudes und der Gastronomie im Reichenauer Strandbad wollte die Gemeinde eigentlich zum Saisonstart 2017 fertig haben. Vor allem durch den strengen Winter gab es Bauverzögerungen. Das Gastronomiegebäude sollte ab August zur Verfügung stehen, doch die potenziellen Pächter lehnten dies ab, weil es nicht rentabel sei. Das neue Restaurant soll nun im Herbst fertig werden. Das Bad wurde dann zum 1. Juni geöffnet. Als Provisorium gibt es einen Kiosk. Die auch in anderen Strandbädern tätige Betreiberfamilie bietet täglich ganztags kleine warme Gerichte: Currywurst, Nudeln, Salat, Kuchen und Eis. (toz)