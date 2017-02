Reichenau Gemeinde Reichenau will nur wenig Neubauten für Niederzell

Mit einem neuen Bebauungsplan will die Gemeinde Reichenau ihr historisches Ortsbild erhalten. Ein Bauherr hat bereits eine Absage bekommen.

Mit einem Bebauungsplan will die Gemeinde Reichenau das Erscheinungsbild des geschichtsträchtigen Inselteils Niederzell weitgehend erhalten. Neue Häuser sollen nur ganz wenige möglich sein. Und langfristig ist das Ziel, sogar mehr Freiflächen zu erreichen, wo heute Gewächshäuser stehen, die derzeit Bestandsschutz haben, aber kaum erweitert werden sollen.

Das sorgt für große Diskussionen auf der Reichenau. Viele Grundstückseigentümer haben nach der ersten Offenlage der Pläne Stellungnahmen und Erweiterungswünsche geäußert. Darüber hatte der Gemeinderat bereits Anfang Januar zwar diskutiert, aber keine Beschlüsse gefasst. Bei einer Ortsbegehung wollte sich das Gremium zuvor noch ein genaues Bild machen. Dies ist mittlerweile erfolgt – mit dem Resultat, dass nun nur wenige Änderungen im Planentwurf beschlossen wurden.

Die gravierendste: Ein Baufenster für ein komplett neues Haus in der Niederzeller Straße wurde wieder entfernt. Die Verwaltung und Planer Christian Sammel hatten dies zunächst ohnehin nicht vorgesehen. Das Baufenster war erst nach der Diskussion des Vorentwurfs im Juli 2016 auf Antrag des – mittlerweile befangenen – CDU-Rats Ralf Blum aufgenommen worden. In der Januar-Debatte hatte dann CDU-Rat Michael Huber kritisiert, durch dieses Baufenster würden bei anderen Eigentümern Begehrlichkeiten geweckt. Und nun monierten Matthias Graf (ebenfalls CDU) und Stefan Schmidt (Freie Wähler), dass es wieder entfalle. Es sei nicht in Ordnung, dem Eigentümer erst zu signalisieren, dass er bauen dürfe und dann zurückzurudern. Bürgermeister Wolfgang Zoll meinte, das sei zwar „psychologisch schwierig“, aber dennoch normal in solch einem Verfahren.

Bei den anderen Änderungen wurden einige Baufenster um bestehende Häuser geringfügig vergrößert oder so verschoben, dass eine sinnvollere Erweiterung möglich sein soll. Und auch ein paar von Bebauung frei zu haltende Flächen wurden vergrößert. „Wir schaffen keine neuen Bauflächen im Außenbereich“, betonte Sammel. Schmidt und Graf hatten in einem Fall an der Niederzeller Straße nahe des Bürgles ein separates Baufenster westlich eines bestehenden Hauses angeregt.

Der Planentwurf wird nun erneut öffentlich ausgelegt. Bürger und Behörden können sich dazu äußern. Beim Bebauungsplan Niederzell geht es um einen besonders geschichtsträchtigen Teil der Insel Reichenau: den nordwestlichen Zipfel, der vor Jahrhunderten eine eigene kleine Insel war. Auslöser für den Plan waren Bauanträge, die dem Entwicklungskonzept der Gemeinde nicht entsprechen. Dabei geht es vor allem darum, Sichtachsen zum See und zu den Denkmälern wie der Kirche St. Peter und Paul freizuhalten. Im bisher wenig bebauten Gebiet mit viel landwirtschaftlicher Nutzung und vielen Gewächshäusern soll es vermieden werden, dass Siedlungssplitter zusammenwachsen.

Das Plangebiet

Der Inselteil Niederzell auf der Reichenau ist geprägt von der mittelalterlichen St. Peter-und-Paul-Kirche, dem Schloss Windeck, auch Bürgle genannt, und einigen weiteren historischen Häusern. Zugleich gibt es bisher eine eher moderate Wohnbebauung und viel landwirtschaftliche Nutzung – davon größere Flächen mit Glashäusern. Auslöser für die Aufstellung des Plans waren wie meistens Baugesuche, die den städtebaulichen Zielen der Gemeinde widersprechen. Der Bebauungsplan Niederzell umfasst praktisch den gesamten Inselteil im Nordwesten, rund 20 Hektar. Neben den Sondergebieten um die Peter-und-Paul-Kirche und das Erholungsheim im Bürgle sind davon rund 2,7 Hektar für Wohnbebauung vorgesehen und deutlich mehr als Grün- oder landwirtschaftliche Flächen. (toz)