Reichenau Gemeinde Reichenau will den Busverkehr in engen Straßen besser lenken

Gemeinde Reichenau will den Busverkehr in engen Straßen besser lenken

Anwohner der Seestraße auf der Insel Reichenau klagen über viele Reisebusse. Die fahren dort nur, weil es beim Jachthafen keine Wendemöglichkeit gibt. Nun wird eine Lösung gesucht.

Busse dürfen auf der insel Reichenau eigentlich nicht in der Burgstraße fahren. Dort steht seit einigen Jahren ein Verbotsschild – allerdings mit dem Zusatz Anlieger frei. Busse, die zum Münster oder zu einem gastronomischen Betrieb fahren, sollen dies weiter dürfen, hatte der Gemeinderat bei der damaligen Entscheidung gesagt. Doch damit ist der Busverkehr im Inselzentrum offenbar nicht, wie erhofft, eingedämmt worden, wie nun Bürgermeister Wolfgang Zoll im Gemeinderat berichtete.

Es sei schwer, zu überprüfen, welche Busunternehmer ein berechtigtes Anliegen haben. In der laufenden Saison seien jedenfalls mehrfach Klagen von Anwohnern der Seestraße über eine Zunahme von Reisebussen gekommen. Wobei deren Fahrer dort in der Regel gar nicht hin wollen, sondern auf der schmalen Hermannus-Contractus-Straße an der Klostermauer und dann eben über die Seestraße wegfahren, weil es beim Busparkplatz am Jachthafen, zu dem sie über die Burgstraße gelangen, keine Wendemöglichkeit gibt. Manche nutzen die Seestraße auch zum Wenden, indem sie dort rückwärts fahren und dann wieder in die Hermannus-Contractus-Straße einbiegen.

Die Verwaltung soll nun einige Vorschläge zur Lösung des Problems prüfen. Auf Vorschlag von Gabriel Henkes (Freie Liste Natur) soll geklärt werden, ob die Busse nicht über die Schul- und Wittigowostraße abfahren können. Das ist aber problematisch, wenn sie erst einmal auf dem Busparkplatz in die andere Richtung stehen. Stefan Schmidt (Freie Wähler) unterstützte dies zwar, weil die Straße an der Klostermauer zu eng sei, wenn zwei Busse sich begegnen. Er regte aber einen Wendehammer beim Seniorenzentrum in der Burgstraße an. Geprüft werden soll zudem, ob weitere Beschränkungen bei der Zufahrt von Bussen in die Burgstraße möglich sind.

Ein komplettes Busverbot in der Burgstraße war einer von Bürgermeister Zolls Vorschlägen gewesen. Aber da sind die Meinungen im Gemeinderat ebenso kontrovers wie bei seinem Vorschlag, auf einem Grundstück an der Hermannus-Contractus-Straße nordöstlich des Münsters eine provisorische Wendeplatte zu bauen. Britta Sauer-Böhm (FW) und Ines Happle-Lung (FLN) sagten, in anderen Tourismusorten könnten Busse auch nicht direkt zu jedem gewünschten Ziel fahren.

Ralf Blum und Werner Keller (beide CDU) argumentierten dagegen, Reisebusse brächten viele Gäste und das sei besser, als wenn alle mit eigenen Autos kämen. Wenn die Gemeinde die Burgstraße sperre, verlagerten sich die Probleme an andere Orte auf der Insel, so Keller. Blum regte eine saisonale Trennung an. Nur in der Nebensaison sollten Busse durch die Burgstraße dürfen.