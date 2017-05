Reichenau Fußballer laden zum Reichenauer Flohmarkt ein

Der FSV Waldsiedlung stellt zum zweiten Mal die frühere BUND-Attraktion auf die Beine. Es gibt 80 Stände, Essen und Livemusik. Das Ziel: eine familiäre Festatmosphäre.

Der beliebte und familiäre Flohmarkt auf der Insel Reichenau findet in diesem Jahr am Samstag, 13. Mai, von 10 bis 16 Uhr statt. 80 Stände wird es rund um die Ergat geben – von einem bis zu 13 Metern Länge, erklärt Thomas Sirock vom FSV Waldsiedlung, der zum zweiten Mal den von der BUND-Ortsgruppe gegründeten und früher organisierten Flohmarkt veranstaltet. Anfragen habe es deutlich mehr gegeben, doch man habe bewusst sogar ein paar Stände weniger vergeben als 2016, erklärt der FSV-Vorsitzende Hans-Jürgen Penkert: „Letztes Jahr haben wir es zu voll gestopft.“ Da sei zwischen den Ständen kaum Platz gewesen. Dabei gibt es diesmal sogar etwas mehr Fläche, so Sirock. Das Haus Adler stelle dankenswerterweise noch einen Parkplatz zur Verfügung.

Ansonsten behält der FSV, der früher schon die Bewirtung machte, das bewährte Konzept des BUND bei. „Der Flohmarkt kommt gut an“, so Penkert. „Es ist mehr ein Fest.“ Die Premiere im Vorjahr sei perfekt gelaufen – auch vom Wetter her. Nur Privatleute bieten hier Sachen an, überwiegend Reichenauer, aber auch Konstanzer und Allensbacher. Die wohltätige Frauengruppe der Soroptimisten bekomme einen Gratisstand. Kinder können zudem ohne Anmeldung und Gebühr einfach kommen und ihre Decken auf der Ergatwiese ausbreiten. Und, so Schriftführer Robin Penkert, es gebe ab 11.30 Uhr Livemusik mit den Reichenauer Bands Pace und Young Rock 13.

Laut Verpflegungschef Helmut Böhler achte der FSV wie vom BUND gewünscht beim Essen auf Ökologie und auf vegetarische Speisen. Es gebe Pappteller und Holzgabeln – kein Plastik. Und im Angebot seien neben Brat- und Currywurst auch selbst gemachte Kässpätzle und Raclettebrot zu familiären Preisen. Außerdem habe die Jugendabteilung jede Menge Kuchen gebacken. Gemeinde und Bauhof unterstützen den FSV, so Robin Penkert. Vom Klub seien rund 60 Helfer im Einsatz. Und für den Verein mit zirka 230 Mitgliedern sei dies die wichtigste Einnahmequelle. Der Erlös fließe in die Jugendarbeit.