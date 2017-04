Konstanz Frühjahrskonzert geht unter die Haut und zu Herzen

Nur anderthalb Monate hatten die Bürgermusik Reichenau und ihr neuer Dirigent Thomas Umbscheiden Zeit, das Frühjahrskonzert vorzubereiten. Die Qualität des Auftritts zeugt vom hohen Niveau des Orchesters.

Moderator Uwe Anker begrüßte den französischen Botschafter in der Inselhalle. "Bonsoir", wünschte er ihm formvollendet. Der Repräsentant Frankreichs weile derzeit zur Kur auf der Mettnau. Nachdem jener die drei Kirchen auf der Insel besucht habe, wollte er sich das Frühjahrskonzert von Bürgermusik und Jungmusik nicht entgehen lassen, erzählte Anker dem staunenden Publikum. Nach kurzem Innehalten sagte er verschmitzt: "Wenn sie den Botschafter sehen wollen, müssen sie nach Berlin." Anker hatte Zuhörer und Musiker in den April geschickt.

Mit Wehmut gehe er, bekannte Bernd Banholzer gegenüber dem SÜDKURIER. 17 Jahre lang trug er als Dirigent die musikalische Verantwortung und hinterlässt ein gut bestelltes Haus. "Seit Jahren stellen Sie ein hervorragendes Blasorchester", lobte Johannes Steppacher, Präsident des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee. Der Vorsitzende Benedikt Wehrle bedankte sich im Namen der Bürgermusik beim scheidenden Dirigenten für viele schöne Konzerte mit einem Gutschein für einen Musicalbesuch zusammen mit seiner Ehefrau. Mit dem Marsch "Alte Kameraden" dankten die Musiker für viele gute Jahre gemeinsamer Arbeit. Benedikt Wehrle ehrte Baritonsaxophonistin Esther Ohnemus als erste Frau in der Bürgermusik für 25-jährige Mitgliedschaft.

Zu Jahresbeginn hatte Thomas Umbscheiden die musikalische Leitung des Orchesters übernommen. Der Engener und bekennende Fasnachter hatte bis dahin neun Jahre lang die dortige Stadtmusik geleitet. Für das Frühlingskonzert hatte der neue Dirigent ein anspruchsvolles Programm zusammengestellt. "Normalerweise braucht man dafür vier Monate", berichtete er. "Wir hatten aber wegen der Fasnacht nur anderthalb Monate Zeit", beschrieb er die besonderen Umstände.

Mit "Signature" von Jan van der Roost präsentierte er als erstes das Stück, das ihm das Orchester zum Probedirigat vorgegeben hatte. Der Titel sei recht passend gewählt, denn er zeige bereits seine Handschrift. Mit "Tanz der Vampire" – mit den Glanzpunkten aus dem Musical von Jim Steinman – hatte er sich im Gegenzug sein Lieblingsstück fürs Probedirigat ausgesucht. Das Altsaxophon-Solo spielte Sarah Gütler. Jubelrufe und langanhaltender Applaus der Zuhörer waren der Dank für die tolle Präsentation.

Bereits zuvor hatten neun Melodien aus Charlie-Chaplin-Filmen das Publikum hingerissen. Die Interpretation vermittelte sehr gut die konzertante Kraft der Melodien und ließ den Wunsch aufkommen, endlich mal wieder Chaplins Stummfilmklassiker anzusehen. Kontrastreich weiter ging es mit "Kraftwerk" von Jacob de Haan. "Ein Stück, das unter die Haut geht", sagte Thomas Umbscheiden. Und das nicht zuletzt wegen des plötzlich einsetzenden Sirenengeheuls.

Die Zugabe "Fliegermarsch" von Hermann Dostal durften die elf Sänger – bedeckt mit Schild- und Fliegermützen – wiederholen, so begeistert waren die Zuhörer, die sich schließlich zum Applaus erhoben. "Wunderschön, eine hervorragende Präsentation. Die Qualität ist auf einem sehr hohen Niveau", schwärmte Johannes Steppacher. "Einfach zum Wiederkommen im nächsten Jahr. Zum Schluss gab es noch was fürs Herz", sagte er dankbar.

Eröffnet hatte das Programm die Jungmusik unter Leitung von Hans-Peter Häusler mit "As Tears Fall On Dawns New Light" von Richard L. Saucedo. "Auch für Blasmusik gibt es tolle Werke", erläuterte der Jugenddirigent. Damit wolle er die jungen Musiker fordern und ihnen zeigen, dass auch sie Spaß machen könne.

Viel Jubel gab es anschließend für "Coldplay On Stage" im Arrangement von Michael Bowen. Nach Warren Bakers Blasmusikversion von "Danny Boy" und einem von Paul Murtha arrangierten "Party Dance Mix" populärer Melodien gab es den verdienten langen Applaus mit Jubelrufen und anerkennenden Pfiffen. Die zwei Zugaben waren mehr als verdient: die Titelmelodie zur Fernsehserie "Hawaii Five-0" und "I Will Give My Love" von Bert Appermont.

Motiviert und überaus begabt