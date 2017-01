Reichenau Freude für Reichenauer Gemeinde und ihre Fussballer: Kunstrasenplatz wird günstiger

Die Fachfirma baut den Platz auf dem Gelände des Zentrums für Psychiatrie für 733 000 statt der kalkulierten 908 000 Euro.

Ein erfreuliches Ergebnis ergab die Ausschreibung der Arbeiten für den Kunstrasenplatz auf dem Gelände des Zentrums für Psychiatrie (ZfP). Dies teilte Bürgermeister Wolfgang Zoll im Gemeinderat mit. Der günstigste Anbieter sei eine Firma aus Memmingen, die für rund 733 100 Euro den Platz baue und zwei Jahre die Pflege übernehme. Das Planungsbüro hatte mit 908 000 Euro Kosten kalkuliert. Der Gemeinderat vergab die Arbeiten an den Memminger Betrieb. Der Bürgermeister betonte, dass die zeitweise Übernahme der Pflege durch die Fachfirma wichtig sei.

Zoll merkte aber an, der Planer rate dazu, das ersparte Geld nicht vorschnell anderweitig auszugeben. Es könnte doch noch eine Kostensteigerung geben, da der Untergrund bei dem bisher schlichten Fußballspielfeld, Ententeicharena genannt, nicht unproblematisch sei. Insgesamt vier Firmen hatten Angebote bei der Gemeinde abgegeben, so Zoll. Zwei lagen deutlich über der Kalkulation. Die beiden anderen Betriebe seien günstiger, weil sie viel Erfahrung auf dem Kunstrasensektor hätten. Die Memminger Firma sei dem Planungsbüro zudem durch zahlreiche Projekte bekannt.

Baubeginn soll im Frühjahr sein. Bis Ende der Sommerferien spätestens soll der Platz fertig sein. Die Hälfte der Baukosten übernimmt das ZfP, das den Platz tagsüber für therapeutische Zwecke nutzen will. Abends und an den Wochenenden können dort künftig die Fußballer des FSV Waldsiedlung und des SV Reichenau bei schlechtem Wetter oder in der kalten Jahreszeit bei optimalen Bedingungen trainieren und Spiele austragen. Gerade auch für die Jugendarbeit ist der Platz wichtig, so die Verantwortlichen in den Vereinen.

Bis zur Fertigstellung des Kunstrasenplatzes müssen die Fußballer des FSV Waldsiedlung, die bisher die Ententeicharena nutzen, auf die Insel auf den Sportplatz am Baurenhorn ausweichen. Doch das nimmt der Vorstand um den Vorsitzenden Hans-Jürgen Penkert gern in Kauf, nachdem man schon viele Jahre auf den Kunstrasen gewartet hat.