Konstanz Feuerwehr hat große Pläne für das Jahr 2018

Die Feuerwehr Reichenau plant für das Jahr 2018 einen Werkstattbau und richtet das Kreisjugendzeltlager mit 700 Teilnehmern aus.

Reichenau – Noch dieses Jahr sollen, so der Wunsch von Feuerwehrkommandant Andreas Schlegel, die Ausbauarbeiten für den Werkstattbereich am Gerätehaus vergeben werden. Dann könne zu Beginn des Jahres 2018 mit den Arbeiten begonnen werden, kündigte er an der Hauptversammlung der Reichenauer Feuerwehr an. 285 000 Euro habe der Gemeinderat bewilligt, berichtete Bürgermeister Wolfgang Zoll.

Ob der gewünschte Übungsturm verwirklicht werden kann, stehe noch nicht fest, erläuterte Schlegel. "Er wird auf jeden Fall kleiner als der, den Sie besichtigt haben", scherzte Zoll. Er spielte damit auf den 246 Meter hohen Rottweiler Aufzugstestturm an, den der Feuerwehrausschuss besichtigt hatte.

Andreas Schlegel stellte die Pläne für die Ausrichtung des Kreisjugendzeltlagers im kommenden Jahr vor. Etwa 700 Teilnehmer werden Ende Juli 2018 erwartet. Das Zeltdorf soll auf dem Gewann Tellerhof rund eine Woche lang bestehen. Da das Grundstück im Landschaftsschutzgebiet liege, müsse das Landratsamt zustimmen, berichtete der Kommandant. "Ich bin sicher, dass wir die bekommen", sagte Bürgermeister Zoll zuversichtlich. "Ganz klasse, super", sagte der stellvertretende Kreisbrandmeister Hans-Jürgen Oexl über das große Engagement der Feuerwehrleute.

Die drei mechanischen Sirenen auf der Insel werden abgebaut, kündigte Andreas Schlegel an. Sie würden für die Alarmierung der Feuerwehr nicht mehr benötigt, da jedes aktive Mitglied einen Funkmeldeempfänger (Piepser) besitze. Andererseits hoffe er, dass mindestens eine Sirene neueren Typs für den Bevölkerungsschutz aufgebaut werde. Die Feuerwehr hat derzeit 67 Aktive (darunter vier Frauen), 14 Jugendliche und 19 Angehörige in der Altersabteilung. Im zurückliegenden Jahr wurde die Feuerwehr 46 Mal alarmiert, davon waren sieben Brandeinsätze, 17 technische Einsätze. Elfmal rückte sie wegen Tieren – darunter auch Insekten – aus. Fehlalarme gab es wegen automatischen Brandmeldeanlagen und Haushaltsrauchmeldern, berichtete Schriftführer Thomas Baumgartner.