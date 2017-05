Reichenau/Allensbach Erfolgsgeschichte ohne Geheimrezept: Wie die Sparkasse Reichenau vor 125 Jahren entstand und was zur Jubiläumsfeier geplant ist

Die Sparkasse Reichenau feiert das 125. Jubiläum am Sonntag, 21. Mai, mit einem großen Fest für alle. Sie blickt auf eine kontinuierliche Entwicklung seit Jahrzehnten zurück und hat mehr Privatkunden als Einwohner in ihrem Einzugsbereich.

Die 125-jährige Geschichte der Sparkasse Reichenau beginnt, wie könnte es auf der Klosterinsel auch anders sein, mit dem Münsterpfarrer. Adolf Wehrle hieß der Seelsorger, der gegen Ende des 19. Jahrhunderts in der Gemeinde anregte, eine Spar- und Waisenkasse einzuführen. Und der Gemeinderat mit dem damaligen Bürgermeister Joseph Koch fasste dann 1892 den entsprechenden Gründungsbeschluss.

Der Spargedanke sollte aufgegriffen werden, erklären die heutigen Direktoren Johann Roth und Günter Weber der Bezirkssparkasse Reichenau, damit die einfache Bevölkerung vorsorgen konnte für schlechte Zeiten. Doch es ging auch um die Selbstständigkeit. Roth erzählt aus einem Protokoll der Gründerväter. Diese wollten verhindern, dass weiterhin Mündel- und Stiftungsgelder sowie das Vermögen der Gemeinde – immerhin 500 000 Reichsmark – in der bereits existierenden Sparkasse in der großen Nachbarstadt Konstanz angelegt werden. Ebenso sollten die Bürger nicht länger Kredite dort oder in Radolfzell und Steckborn aufnehmen müssen. „Das Geld des Dorfes für das Dorf – das war der Grundgedanke“, so Roth.

Und dieser wurde von einer Generation auf die nächste übertragen, denn es war der Beginn einer Erfolgsgeschichte, die seit 125 Jahren bis heute andauert und deren Ende nicht abzusehen ist. „Es ist eine eindeutig starke, kontinuierliche Entwicklung seit Jahrzehnten“, sagt Weber. Von größeren geschäftlichen Einbrüchen sei nichts überliefert. Als Beleg nennt Roth ein paar Zahlen. Beim 100. Jubiläum im Jahr 1992 habe die Bilanzsumme bei rund 190 Millionen Euro gelegen, es gab 48 Mitarbeiter.

Aktuell liegt die Bilanzsumme bei knapp 1,1 Milliarden Euro, beschäftigt sind 134 Mitarbeiter. Es gibt mehr als 600 Millionen an Kundeneinlagen, mehr als 14 000 Girokonten und fast eine Milliarde an Kundenkreditgeschäften. Besonders interessant sind aber zwei Zahlen: Im Geschäftsgebiet, zu dem auch Allensbach mit seinen Ortsteilen gehört, leben rund 12 350 Menschen aller Alter. Privatkunden hat die Sparkasse aber mehr als 18 000. Es bleibt also nicht nur das eigene Geld in der Gemeinde, sondern auch das aus anderen Orten.

„Es gibt kein Geheimrezept“, sagt Roth und schickt ein Grundprinzip hinterher: „Wir stellen mit allem, was wir tun, den Kunden in den Mittelpunkt – und zwar möglichst nachhaltig und langfristig. Und dafür arbeiten wir sehr konzentriert und engagiert.“ Für die Werbekampagne zum Jubiläum wurden so auch Familien gesucht und gefunden, die seit Jahrzehnten Kunden sind, erklärt Alexander Bertram von der Marketingabteilung. Der jeweils jüngste Spross wurde dann als „ältester Kunde“ fotografiert. Und Roth nennt noch ein paar Bespiele. Jüngst habe ein Mann aus einer anderen Gemeinde mit ihm vereinbart, einen Hauskauf über die Sparkasse Reichenau zu finanzieren. Bei einer Internet-Bank habe dieser nur E-Mail-Verkehr gehabt, hier gute Beratung. „Das persönliche Gespräch ist immer noch unverzichtbar“, so Roth. Hinzu kommen Service und Leistungen. So biete die Sparkasse als einzige im Landkreis noch ein kostenloses Online-Girokonto an. Und sie folge nicht der allgemeinen Entwicklung. „Banken ziehen sich aus der Fläche zurück, schließen Filialen, bauen Personal ab“, so Roth. „Wir tun das alles nicht. Das wissen die Kunden zu schätzen.“ Als Beleg führt Marketingleiter Bertram die Umfrageergebnisse zur Kundenzufriedenheit bei den Sparkassen in Baden-Württemberg an: „Seit 2011 haben wir dreimal teilgenommen – und haben immer Platz 1 belegt.“ Und dementsprechend feiere die Sparkasse auch das Jubiläum am kommenden Sonntag als Fest für alle – Kunden wie Nicht-Kunden.

In einem Zimmer im ehemaligen Rathaus (heute Museum in Mittelzell) begann die Erfolgsgeschichte 1892. Gemeindebedienstete kümmerten sich ums Geschäft. 1902 erfolgte die Umbenennung in Bezirkssparkasse. Der erste Meilenstein war 1938 der Bezug eines eigenen Geschäftsgebäudes in der Burgstraße (später Post, heute Wohnhaus). Bereits 1960 wurde die erste Geschäftsstelle in der Waldsiedlung eröffnet. Und der nächste Meilenstein war der Bezug des ersten Neubaus 1963 in der Pirminstraße (heute Tourist-Information). In den Folgejahren wurden Filialen in Allensbach, Langenrain und Hegne sowie auch in den damals zum Geschäftsgebiet gehörenden, noch selbstständigen Gemeinden Dettingen und Dingelsdorf eröffnet. Bis 1977 die Gemeindereform für die bislang wohl größte Herausforderung sorgte. „Das war einschneidend“, so Roth, „weil wir unsere Filialen in Dettingen und Dingelsdorf an Konstanz abgeben mussten. Zirka ein Drittel des Geschäftsvolumens ging ersatzlos weg.“ Die damals Verantwortlichen in Reichenau und Allensbach hätten vor der Frage gestanden, ob die kleine Sparkasse das schaffen könne. „Gott sei Dank hat man sich entschieden, selbstständig zu bleiben“, sagt Roth. Das sei mutig und richtig gewesen.

Denn seither wuchs die kleine Sparkasse immer weiter, bezog im Jahr 2000 den heutigen Hauptsitz und ist selbstständiger denn je. Bestrebungen und Anfragen wegen Fusionen haben es immer mal wieder in den vergangenen Jahrzehnten gegeben, so Roth. Doch dem habe man immer widerstanden und das sei heute auch absolut kein Thema mehr. „Wir sind gut verankert in der Bevölkerung und sehr stabil. Ein Fels in der Finanzkrise“, sagt Roth. Denn die Größe spiele da keine Rolle. Entscheidend sei, die Bedürfnisse der Kunden schnell und zu deren Zufriedenheit zu erfüllen. „Groß ist nicht großartig, und klein ist nicht kleinkarriert“, lautet sein Fazit.

Ein Fest für alle

Die Sparkasse hat zu ihrem Jubiläum je 50 000 Euro an die Gemeinde Reichenau für den Spielplatz im Strandbad und an Allensbach für die neue Seegartenbühne gespendet. Am Sonntag, 21. Mai, lädt sie von 11 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür und Fest für alle ein. Hinter der Tourist-Information gibt es ein Festzelt mit Essen und Trinken sowie eine Hüpfburg. Dazu spielen die Bürgermusik und die Band Pace. Im Hauptgebäude gibt es in etlichen Büros allerlei Spiele und Angebote für Groß und Klein, eine Jubiläumsausstellung sowie Infos. Von Allensbach fährt kostenlos ein Schiff. (toz)