Reichenau Endspurt beim Kindlebildknoten: Welche Verkehrsregeln jetzt herrschen und welche Arbeiten noch anstehen

Bis Oktober läuft noch der Fahrbahnen- und Parkplatzbau am neuen Kindlebildknoten, der inzwischen kreuzungsfrei ist. Die Beschilderung wird laut Neubauleitung noch verbessert. In der zweiten Augusthälfte herrscht eine Baupause.

An der B 33 beim Kindlebild ist die letzte Ampel für Linksabbieger zur Reichenau jüngst gefallen. Die bisherige Kreuzung ist damit nun ein Verkehrsknoten, auf dem die Fahrspuren in alle Richtungen frei sind. Allerdings gelten dadurch auch neue Regelungen und es gibt ein paar andere Stellen, an denen sich die Verkehrswege kreuzen.



Auf der folgenden interaktiven Karte können Sie sich einen Überblick über den Kindlebildknoten verschaffen:

Neuer Kreisel: Alle Verkehrsteilnehmer, die von der Insel Reichenau kommen oder dorthin wollen, müssen nun durch den neuen Kreisel zwischen Inseldamm und der Kindlebildbrücke. Geradeaus geht es schon seit einigen Wochen über die Brücke in Richtung Lindenbühl und Reichenauer Bahnhof. Vor der Brückenabfahrt geht es links die Rampe hinunter zur Auffahrt auf die B 33 in Richtung Radolfzell. Dort ist Vorsicht beim Einfädeln angebracht sowie Rücksicht auf Radfahrer. Der richtige Anschluss hier an die B 33 fehlt aber noch. "Das wird leider zunächst ein Provisorium bleiben", sagt Alexander Stoppel, der Projektleiter für den Kindlebildknoten bei der Neubauleitung Singen. Eine gut 100 Meter lange Einfädelspur Richtung Radolfzell könne erst zusammen mit dem Straßenausbau zwischen Knoten und Eisenbahnbrücke gebaut werden.

So geht es weiter

Die neue Brücke über die Bahnschienen zwischen Kindlebild und Waldsiedlung werde Ende August fertig gestellt, so Alexander Stoppel von der Neubauleitung. Bereits Anfang August beginne zudem der vierspurige Ausbau bis zu den Brücken. Das Problem dabei sei, dass die bisherige B 33 mit ihrem Verlauf die neuen vier Spuren kreuzt. Das heißt: Die neuen nördlichen Fahrspuren Richtung Radolfzell werden an die die alte Eisenbahnbrücke angeschlossen. Und über die neue Eisenbahnbrücke führen dann später die zwei neuen südlichen Spuren Richtung Konstanz. Wegen dieser Überschneidung müsse dieser Ausbauabschnitt in mehrere Phasen aufgeteilt werden und dauere etwas länger – bis Mitte/Herbst 2018. Zunächst können die nördlichen Spuren nur bis zur alten B 33 gebaut werden. Dann werde die alte Straße bis zur Eisenbahnbrücke provisorisch verbreitert – bis etwa Ende 2017. Auf diese teils neue, teils alte Straße werde dann Anfang 2018 der Verkehr umgeleitet, damit die südlichen zwei Fahrbahnen gebaut werden können – bis etwa Mitte 2018. Dann könne der Verkehr dort rollen und erst dann sei der endgültige Ausbau der nördlichen Spuren bis zur Eisenbahnbrücke möglich. Parallel dazu werde dann bis Ende 2018 die alte Brücke neben dem Neubau saniert. Und im Herbst 2018 soll dann auch der Tunnelbau bei der Waldsiedlung beginnen. (toz)