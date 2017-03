Reichenau Eltern müssen für Kita-Betreuung mehr bezahlen

Tariferhöhungen und Aufstockung des Angebots – die Kosten in Reichenauer Kitas steigen. Deshalb hebt der Gemeinderat nun die Gebühren für Eltern an. Gleichzeitig ist er aber stolz auf ein flexibles Angebot.

Die Betreuungsgebühren für die Kindertagesstätten steigen zum 1. April und zum Beginn des kommenden Jahres. Dies hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Im Vorfeld hatte es einen umfangreichen Schriftwechsel zwischen Elternvertretern der Einrichtungen und der Verwaltung gegeben. Grund waren angeblich falsche Angaben in den Unterlagen. "Wir haben das Thema drei Mal in der Hand gehabt", kritisierte Britta Sauer-Böhm (Freie Wähler). "Es sollten die richtigen Zahlen sein", forderte sie. Sachbearbeiterin Bettina Meier, im Ordnungsamt unter anderem für die Kindertagesbetreuung zuständig, sagte im Gespräch mit dem SÜDKURIER, dass die Zahlen gestimmt hätten. Als die Berechnungen veröffentlicht wurden, hätten noch mehrere Positionen gefehlt, da noch an der Kalkulation gearbeitet worden sei. So war bei der Kita Käppele ein Posten von rund 100 000 Euro noch unberücksichtigt, was im Vorjahresvergleich zu einem deutlich höheren prozentualen Kostenanstieg geführt hätte, als es nun der Fall sei.

In den verschiedenen Betreuungsangeboten müssen Eltern ab April zwischen rund drei Prozent und etwas mehr als viereinhalb Prozent pro Monat bezahlen. Ab Januar 2018 kommen dann nochmal knapp zwei Prozent bis über drei Prozent hinzu. Unverändert bleibt, dass für ein zweites Kind nur 50 Prozent bezahlt werden muss, ebenso die Gebührenfreiheit ab dem dritten Kind. Der Zuschlag für die zweijährigen Kinder bleibt bei 75 Prozent, obwohl der Gemeindetag hundert Prozent empfehle, erläuterte Meier. Grund hierfür ist, dass die Zweijährigen rechnerisch zwei Plätze belegen und daher die Gruppe entsprechend verkleinert wird.

Als Grund für die Erhöhung nannte Bettina Meier gestiegene Personalkosten wegen Tariferhöhungen und einer Aufstockung des Angebots. "Da wächst der Bedarf", erläuterte sie. Seit der letzten Gebührenkalkulation seien die Kosten um 547 000 Euro auf 1,861 Millionen Euro angestiegen. Die Verpflegungskosten bleiben unverändert bei zehn Euro für eine Ein-Tages-Woche und 50 Euro für eine Fünf-Tages-Woche. Der Ferienmonat August ist gebührenfrei.

"Die Erhöhung finde ich maßvoll", erklärte Joachim Speiermann (Freie Liste Natur). Das Angebot sei gut und sehr flexibel. "Das soll ruhig was kosten", sagte er. "Ein richtig gutes Angebot", stimmte Sandra Graßl-Caluk (SPD) zu. Dies umfasse auch Ferien. Es gebe viel Anerkennung dafür, berichtete Stefan Schmidt (Freie Wähler). "Der Erhöhung müssen wir zustimmen", betonte Britta Sauer-Böhm. "Das nächste Mal sollten wir einen Deckungsbeitrag von 13 Prozent anstreben", forderte Berndt Wagner (CDU). Einkommensabhängige Gebühren seien nicht üblich, erteilte Meier diesem Vorschlag eine Absage. Hierfür sei zudem der Verwaltungsaufwand viel zu hoch.

Kindertagesstätten

In den Kindertagesstätten Käppele und Haus der Strolche sowie der Kinderinsel Weiler werden eine vormittägliche Halbtagesbetreuung angeboten und eine mit verlängerter Öffnungszeit (also über die Mittagspause) sowie eine Ganztagesbetreuung bis 15 Uhr beziehungsweise 17 Uhr. Die Anfangs- und Endzeiten sind gleich oder sehr ähnlich; sie unterscheiden sich in dem einen oder anderen Fall um eine Viertelstunde. Eine Familie mit zwei Kindern zahlt ab April im Käppele und Weiler monatlich für eine fünftägige Ganztagesbetreuung bis 17 Uhr 234 Euro, ab Januar 2018 sind es 240 Euro. Bisher waren es 223,50 Euro. Derzeit seien die Einrichtungen mit rund 200 Kindern voll belegt, teilte Bettina Meier mit. Davon seien etwa 30 Kinder zwei Jahre alt. (nea)