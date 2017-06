Reichenau Einfach anders: Die Psycho-Band feiert 40-Jähriges

Sänger? Gitarristen? Sucht man in dieser Combo vergeblich. Die Reichenauer Psycho-Band besteht nur aus Bläsern und Schlagwerkern und hat ziemlich viel Spaß. Jetzt feiert sie ihr 40-jähriges Bestehen mit einem großen Fest im Park von Schloss Königsegg.

Bands gibt es viele, Blaskapellen und Bigbands ebenso, auch Guggenmusiken werden immer mehr. Die Psycho-Band von der Insel Reichenau lässt sich hier nirgends richtig einordnen, sie ist von allem etwas – und damit eine etwas andere Musikgruppe. Das liegt allein schon an der Besetzung. 27 Bläser gehören aktuell dazu – und acht Schlagwerker. Und das Repertoire ist breit gefächert, so Dirigent Benedikt Wehrle. Das reiche von Polka und Märschen über Swing und Boogie bis zu aktuellem Pop und Rock, etwa von Bon Jovi, AC/DC, Tote Hosen oder Sportfreunde Stiller. Damit ist die Psycho-Band eine Institution geworden auf der Reichenau und in der Region und feiert nun ihr 40-jähriges Bestehen.

Saiten- oder Tasteninstrumente gab es nie, berichtet Bernfried Koch, der die Band 1977 zusammen mit Matthias Jehle gegründet hat und der sozusagen auch Namensgeber war. Psycho sei damals sein Spitzname gewesen, erklärt Koch: „Ich habe öfter gesagt: Das ist psychisch.“ So wie andere spitze oder geil. Auslöser für die Bandgründung war die Reichenauer Kolpingfamilie, die für ihren Ball noch eine Musikgruppe suchte. Zehn Mann kamen zusammen. Und der Erfolg beim Ball war so groß, dass sie weitermachten.

Die ungewohnte Besetzung nur mit Bläsern und Trommlern war eher Zufall, sagt Koch, der die Band 18 Jahre lang musikalisch leitete. Das seien eben die Instrumente gewesen, die die jungen Leute damals spielten. Unterhaltung und Spaß standen im Vordergrund bei der Gruppe, die im Stil einer amerikanischen Marchingband zeitweise in bunten Uniformen auftrat und vor allem Rock 'n' Roll und Swing spielte. Manche der Stücke seien bis heute im Programm, so Wehrle. Und einige der Gründungsmitglieder sind immer noch dabei. Jehle war bis vor vier Jahren sogar der Vorsitzende – 1980 war aus der Band ein Verein geworden. Und nun sei Jehle das erste Ehrenmitglied, erklärt sein Nachfolger Timo Hütten.

Die Zahl der Mitglieder wuchs. „Das ging so weit, dass wir abgestimmt haben, ob jemand in die Band darf“, so Koch. Und die Zahl der Auftritte stieg an. Öfter war die Gruppe ein ganzes Wochenende unterwegs. Höhepunkte seien Auftritte gewesen bei der Steuben-Parade in New York, bei Festen in Frankreich oder Musikfestivals im spanischen San Sebastian. Viele Jahre wurde zudem im Schlosspark Königsegg ein Fest veranstaltet. „Wir waren ein wilder Haufen“, erzählt Koch. Doch irgendwann wurden für manche der jungen, wilden Psychos Familie und Beruf wichtiger. Die Musiker wurden weniger. 2005 schien die Band am Ende. „Die Luft war raus“, so Koch. Die Vereinsauflösung sei eigentlich schon fast beschlossene Sache gewesen, sagt Wehrle. Doch dann kamen die Bunten Abende des Narrenvereins Grundel. Die wollte man noch mitmachen. Und als dann ein paar neue, junge Mitglieder dazukamen, ging es doch weiter.

Doch seither ist klar: Man beschränkt sich auf einige wenige Auftritte im Jahr. Lieber wenig, aber dafür ordentlich, meint Wehrle. „Mittlerweile hat jeder so viele Termine.“ Die meisten Mitglieder sind zudem noch in anderen Vereinen aktiv. Und Hütten betont: „Der Spaß soll im Vordergrund stehen.“ Auftritte gibt es vor allem an Fasnacht und bei Festen in der Region – wie jüngst beim Bergfest in Dettingen oder demnächst beim Dorffest in Wollmatingen und beim Reichenauer Weinfest. Als eigenständiges Konzert wurde 2011 das Psycho on top auf der Hochwart eingeführt, so Hütten, immer am Freitag nach Fronleichnam, mit jeweils rund 400 Besuchern. Das fällt in diesem Jahr aber aus – an diesem Termin feiert die etwas andere Musikgruppe nun ihr beachtliches 40-jähriges Bestehen.

Der Verein und sein Fest