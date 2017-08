Konstanz Ein Hohelied aufs Reichenauer Fest

Verantwortliche sind mit der 38. Ausgabe des Wein- und Fischerfests mehr als zufrieden. Sie sagen, es sei eines der besten gewesen, wenn nicht sogar das beste. Ersten Schätzungen zufolge haben die bewirtetenden Vereine rund 15 000 Weinflaschen verkauft.

Müde, aber sehr zufrieden ist Karl Wehrle, Hauptorganisator des Reichenauer Wein- und Fischerfestes. "Mein Fazit: 2017 war eines der schönsten Feste überhaupt, im Großen und Ganzen friedlich und für die Vereine ein Erfolg", stellt er bezüglich des dreitägigen Festreigens am Yachthafen Herrenbrücke fest. "Vielleicht war es sogar das erfolgreichste Fest überhaupt", mutmaßt Wehrle. Er ist bereits neugierig auf die Bilanz, die schon bald vorliegen dürfte. Kellermeister Thomas Sättele sagt über die 38. Auflage am Wochenende: "Sensationell! Ich weiß zwar noch nicht, ob es das beste Fest sein wird, aber auf jeden Fall war es ein sehr, sehr gutes." Die Nachfrage nach Reichenauer Wein war groß.

Den Auftakt am Freitag bezeichnet Karl Wehrle als "sensationell gut und sehr angenehm". Eine positive Grundstimmung habe geherrscht. Dies kann Bürgermeister Wolfgang Zoll rundheraus bestätigen, denn an diesem Abend leistete er am Stand des Narrenvereins Grundel seinen ehrenamtlichen Dienst und durfte – unter Aufsicht – sogar die legendären Reichenauer Rettiche schneiden. "Die ersten zwei waren Versuchsrettiche", schmunzelt Wolfgang Zoll, denn der Umgang mit der umgebauten Nähmaschine war nicht gar so einfach. "Sie macht einen gefährlichen Eindruck", schildert Zoll und erläutert die Kunst des Schneidevorgangs folgendermaßen: "Man muss die Bewegung gleichbleibend halten und beim Umdrehen die richtige Lage erwischen.

" Er schnitt lediglich drei Rettiche, um sich dann dem Weinverkauf zu widmen, wenngleich "Kopfrechnen sehr anstrengend ist". Umso mehr lobt er das Engagement der elf ausrichtenden Vereine und ihrer Mitglieder, die jedes Jahr aufs Neue sich mit Herzblut engagierten.

Weit gereiste Helfer

Mit Herzblut gewiss, wie die Besucher des Stands der Pfaffenmooser am Samstagnachmittag bestätigen können. Hinter der Theke arbeiteten Julia und Philip Gröner, die sich zwei Woche zuvor auf der Insel Mainau das Ja-Wort gegeben hatten. Statt Flitterwochen Weinfest-Dienst? "Wir fliegen erst nächstes Jahr in die Flitterwochen", meint Philip Gröner. Ein frisch vermähltes Paar könnte aber auch Händchen haltend am See sitzen. "Wir sind am Freitag angekommen und haben – wie viele andere Pärchen – am Campingplatz in Hegne den Sonnenuntergang genossen", stellt Julia Gröner fest, die mit ihrem Mann schon seit einigen Jahren in Nürnberg lebt. Auch diese Distanz ist für die beiden kein Grund, nicht beim Wein- und Fischerfest zu helfen. "Das hat etwas mit Heimatverbundenheit zu tun", meint Philip Gröner, der in der Waldsiedlung und im Lindenbühl aufgewachsen ist, und ergänzt: "Fischerfest und Fasnacht sind die wichtigsten sozialen Events. Außerdem kann ich meine Freunde und Vereinskameraden nicht alleine arbeiten lassen. Meine Frau hat gelernt, dass es mich nicht ohne meinen Verein gibt." Auch sie kann es sich nicht ohne Mithelfen vorstellen. "In der Gemeinschaft macht es immer Spaß und außerdem mach ich es dem Marc zuliebe; ich muss ihn ja zum Arbeiten motivieren", sagt sie mit einem Augenzwinkern über den Trauzeugen.

Mit dem Verlauf des Samstagabends ist Karl Wehrle nicht ganz so zufrieden. "Da war es etwas wilder", meint er. Gravierendes sei zwar nicht vorgefallen, aber dennoch wünscht er es sich harmonischer. Zudem sei an diesem Abend die Kapazitätsgrenze erreicht gewesen, sowohl was die Zahl der Besucher, aber auch die Arbeitsbelastung betrifft. "Mehr geht nicht mehr und das ist von unserer Seite auch nicht gewollt", stellt Karl Wehrle fest. "Der Sonntag ist der Reichenauer-Tag", so Wehrle.

Das zeigte sich unterdessen so: In der ersten Reihe vor der Bühne saßen beispielsweise wie jedes Jahr die 95-jährige Franziska Geisert mit ihren Töchtern Waldtraud Frindt und Angelika Siegle plus Schwiegersohn Klaus Siegle. Die Reichenauerin, deren Mann Grundelvater war, will auf das Konzert der Bürgermusik ebenso wenig verzichten wie auf den Anblick der Weinhoheiten. "Und man trifft viele Reichenauer, die man sonst nicht so häufig sieht", sagt Tochter Waldtraud.

Beliebte Weine

Rosé, Weißherbst und Grauburgunder waren die drei beliebtesten der insgesamt zwölf Reichenauer Weine. Auch der neue Insel Cuvée sei sehr gut gelaufen, sagte Kellermeister Thomas Sättele. Er sprach am Sonntagmorgen bereits von rund 900 verkauften Flaschen dieser Neuheit. Genaue Zahlen kann er noch nicht nennen. Aber er schätzt, dass die Vereine während des dreitägigen Festes insgesamt etwa 15 000 Flaschen Insel-Wein verkauft haben. "Ich bin mal gespannt. Vielleicht stellen wir ja sogar noch einen neuen Rekord auf", meint Sättele. Der Maximalverkauf liegt übrigens bei 17 000 Flaschen.