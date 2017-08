Konstanz Ein Angebot wie nie zuvor beim Wein- und Fischerfest

Die Veranstalter des Reichenauer Wein- und Fischerfestes versprechen neben 40 unterschiedlichen Speisen ein rekordverdächtiges Weinsortiment. Darunter ein neuer Insel-Cuvée. In Sachen Sicherheit setzen die Veranstalter auf ein vernünftiges Maß an Vorkehrungen.

Die Gerüchteküche brodelt. Es wird gemunkelt, aus Sicherheitsgründen würde das Gelände des Reichenauer Wein- und Fischerfestes am Yachthafen Herrenbrücke sogar seeseitig abgeriegelt. Hauptorganisator Karl Wehrle winkt ab. Das Thema sei zwar einmal angesprochen, aber sofort ad acta gelegt worden. "Wir treffen ein vernünftiges Maß an Vorkehrungen", stellt er fest und meint: "Man darf sich nicht verrückt machen lassen."

Das vernünftige Maß sieht Karl Wehrle im Beibehalten von Bewährtem und Einbeziehen von machbarem Neuen. "Vor dem Hintergrund des Berliner Attentats werden auch wir Zufahrtsperren an zwei Stellen einrichten", sagt er. Verwendet werden keine großen Container, wie gerade beim Allensbacher Seetorfescht, sondern dezenter anmutende Sperren. "Darüber hinaus bitten wir die Besucher, keine großen Taschen oder Rucksäcke mit sich zu führen", so Wehrle. Sporadische Taschenkontrollen seien möglich. Hundertprozentige Sicherheit werde es nie geben, aber: "Wir dürfen eine Verunsicherung der Bevölkerung nicht zulassen."

Neben der Hochkultur sei das Wein- und Fischerfest das Aushängeschild der Insel und wichtig für die Lebendigkeit in der Gemeinde, wertet Karl Wehrle. Neben der Pflege des Gemeinschaftsgefühls und des Miteinanders sei das Fest zugleich unverzichtbar für die ausrichtenden Vereine, welche die Einnahmen dringend benötigten. Für alle Vereine sei die Veranstaltung ein Kraftakt, aber alle Helfer wirkten gerne mit und identifizierten sich mit dem Fest. "Die Vereine haben immer weniger helfende Hände. Sie könnten beispielsweise eine Schicht einsparen, wenn sie ihr Angebot verkleinern würden. Das war aber noch nie Thema, denn alle sind stolz auf das vielfältige Angebot", erläutert Karl Wehrle und weist auf die mehr als 40 unterschiedlichen Speisen hin, die präsentiert werden.

Das bewährte Konzept wird nicht verändert. Es gebe keinen Grund, denn Vereine und Besucher seien damit mehr als zufrieden. "Das zeichnet die Reichenauer aus: Wenn sie etwas machen, dann machen sie es richtig", so Wehrle.

Neben dem vielfältigen Angebot an Speisen und einem ansprechenden Musikprogramm steht der Wein – insbesondere der insulanische – im Vordergrund. "So ein großes Angebot wie in diesem Jahr konnten wir noch nie präsentieren", stellt Kellermeister Thomas Sättele fest. Ein Dutzend Weinsorten inklusive Insel-Secco hat er parat. Stolz ist er, dass er mit dem Insel-Cuvée wieder eine Neuheit präsentieren kann. Müller-Thurgau, Kerner und die Bio-Sorte Muscaris hat der Kellermeister in ein harmonisches Verhältnis gesetzt. Mit dem Ergebnis ist er selbst höchst zufrieden: "Duftig, fruchtig, frisch und leicht", so beschreibt er den "idealen Sommerwein mit seinen vielen Facetten und einer peppigen Aufmachung".

Thomas Sättele ist überzeugt, dass die Weinliebhaber begeistert sein werden; nicht nur von dem neuen Cuvée, sondern von allen Sorten, denn: "2016 war ein super Weinjahr, sowohl was die Qualität als auch die Menge anbelangt." Deshalb kann er schon im Vorfeld der Veranstaltung Entwarnung geben: "In diesem Jahr sollte kein Wein ausgehen", schmunzelt er. Es könne höchstens sein, dass zu späterer Stunde nicht mehr alle Sorten verfügbar seien. Aber am nächsten Tag seien die Kühlschränke der Vereine wieder prall gefüllt.

Viel Musik und ein Spaziergang mit der Weinprinzessin