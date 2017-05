Reichenau Die Insel rockt wieder: Early Bird-Festival am 20. Mai

Am 20. Mai findet das Early Bird-Festival auf der Reichenau statt. Vier Bands werden am Yachthafen spielen.

Der frühe Vogel fängt bekanntlich den Wurm. Insofern ist für Patrick Eiermann, Jeremias Blum und Tobias Leonards der 20. Mai der perfekte Termin für ein Festival auf der Reichenau. Im besten Fall ist es frühlingshaft warm und eines der ärgerlichsten Probleme einer Freiluftveranstaltung direkt am Yachthafen schwirrt noch nicht in Massen herum: die Stechmücke. Hinzu kommt eine stilsichere Musikauswahl der drei Jungs, die vergangenes Jahr fast 750 Musikbegeisterte auf die Insel lockte. Und dieses Jahr erhoffen sie sich mindestens genauso viele Besucher beim Early-Bird-Festival.

Der erste große Headliner – Hauptattraktion bei einem Konzert – in diesem Jahr ist Mozes and the Firstborn. Die vier Jungs kommen aus Eindhoven. "Sie bezeichnen sich selbst als sogenannte Garage-Pop Band. Das bedeutet: eingängige Melodien mit Gitarrenriffs. In ihrem Musikrepertoire haben sie Balladen und schnelle Tracks", sagt Patrick Eiermann. Er hat die vier jungen Holländer zuerst im Kreuzlinger Horst Club gesehen: "Ich fand sie cool und habe sie gleich nach dem Konzert angesprochen." Die drei jungen Organisatoren legen bei der Auswahl der Bands großen Wert darauf die Musikgruppe einmal live gesehen zu haben: "Wir wollen den Besuchern keinen Mainstream (der kulturelle Geschmack der Mehrheit der Gesellschaft, Anm. d. Red.) liefern. Deshalb hören wir den österreichischen Jugendsender FM4 und gehen auch öfter mal ins Kula", sagt Patrick Eiermann. Die zweite Band hat Jeremias Blum entdeckt: "Er war in einem Club in Freiburg zu einem Konzert von Duck Duck Grey Duck. Noch in der selben Nacht hat uns Jeremias geschrieben, dass wir die Band unbedingt buchen müssen", sagt Tobias Leonards und lacht.

Die drei Genfer vermischen in ihren Liedern ein wenig Blues mit Rock der 60er Jahre. "Das Festival ist in diesem Jahr auf jeden Fall ein bisschen rockiger." Zum ersten Mal mit dabei ist die Stuttgarter Band Rikas: "Bei ihrer Musik werde ich immer an die Beach Boys erinnert. Da ist ein wenig Surf-Pop dabei und Indie-Rock", erklärt Tobias Leonards. Die letzte Band beim Festival ist B31 und kommt aus Konstanz. Patrick Eiermann lacht schelmisch, als er sagt: "Die Jungs sind im Vergleich zu den anderen Band etwas älter, nämlich Mitte 50." Sie hätten auf der Reichenau mal in einer Kneipe gespielt. "Wir achten bei unserer Bandauswahl auf eine gute Mischung für Jung und Alt."

Die drei Veranstalter werden von der Gemeinde Reichenau, Sponsoren und 50 Freunden und Helfern unterstützt. "Alle arbeiten ehrenamtlich. Zum Dank machen wir Helferausflüge. Beim letzten Mal waren wir auf dem Hohentwiel wandern und sind Essen gegangen." Durch die große Hilfe funktioniere auch die Organisation immer besser: "Die Abläufe werden immer leichter. Wir waren im vergangenen und diesem Jahr deutlich schneller", resümiert Tobias Leonards. Das Engagement gefällt vor allem dem Bürgermeister von Reichenau, Wolfgang Zoll: "Das Festival ist eine sehr wichtige Aktion, denn es setzt ein Zeichen: Junge Menschen übernehmen Verantwortung." Gerade vor dem Hintergrund der schwindenden Zahl ehrenamtlicher Helfer in Vereinen sei das ein wichtiges Signal. "Die Zusammenarbeit ist unkompliziert und außerdem bereichert das Early Bird-Festival unser Musikprogramm auf der Insel: Wir haben viel Angebot im klassischen Bereich, Rock und Pop sind da eine tolle Ergänzung." Im Großen und Ganzen fördere das Konzert den Zusammenhalt des Gemeinwesens.

Zur Veranstaltung

Das Early-Bird-Festival (der frühe Vogel) findet am Samstag, 20. Mai, statt. Es dauert von 18 bis 23.30 Uhr. Es treten auf: Mozes and the Firstborn, Duck Duck Grey Duck, Rikas und die Konstanzer Musikgruppe B31. Der Eintritt ist frei, jedoch werden stilvoll verzierte Armbänder angeboten: Für fünf Euro oder gern auch mehr. Hierzu sind einige Helfer mit Bauchläden unterwegs. Die Bänder sind auch am Merchandise-Stand – eine Stelle zum Verkauf von Fanartikeln – erhältlich. Dort steht auch eine Spendenkasse. Für das leibliche Wohl ist ebenso gesorgt. Die drei jungen Veranstalter haben im Vorfeld angekündigt, dass das Festival auch bei schlechtem Wetter stattfindet. (set)