Reichenau Die Insel im richtigen Licht: Das Welterbe bekommt ein Beleuchtungskonzept

Es soll einen Ideenwettbewerb unter 18 Fachfirmen für das Konzept geben, sagt Bürgermeister Wolfgang Zoll. Ein schlichtes Beleuchten der Kirchen sei nicht geplant, vor allem bei den Baudenkmälern will man sehr sensibel vorgehen

Reichenau – Die abendliche Beleuchtung der drei mittelalterlichen Kirchen auf der Insel Reichenau ist seit der Gründung der Welterbe-Stiftung 2009 immer wieder mal kontrovers thematisiert worden in der Gemeinde. Nun unternimmt die Stiftung, deren Vorsitz Bürgermeister Wolfgang Zoll und Kulturchef Karl Wehrle haben, zusammen mit der vor zwei Jahren gebildeten Welterbe-Kommission mit führenden Vertretern aus Gemeinde, Kirche, Erzdiözese, Regierungspräsidium und Denkmalpflege einen erneuten Anlauf – allerdings mit einem viel breiter angelegten Ansatz. "Wir möchten das Welterbe visualisieren", erklärt Zoll. Es würden Ideen gesucht, wie die Klosterinsel ins rechte Licht gesetzt werden könne.

Es gehe ausdrücklich nicht um eine klassische Kirchenbeleuchtung, betont Wehrle. Im Gegenteil: Gerade bei diesen Baudenkmälern müsse man besonders sensibel vorgehen, denn das sei kein Thema, wofür sich alle in der Gemeinde begeistern, wie jüngst deutlich wurde. Das Landesamt für Denkmalpflege habe in einer Stellungnahme zudem bereits grundsätzlich ausgeschlossen, dass an den Kirchen selbst Leuchtkörper befestigt werden.

Besonderes Konzept ist gefragt

Zudem wolle man auch kein Konzept, das es überall gebe, so Zoll, denn: "Die Insel ist etwas Besonderes." Vor allem ist die Reichenau als Ganzes als Klosterinsel mit ihrer Kulturlandschaft Ende 2000 von der Unesco zum Welterbe ernannt worden. Es gehe darum, die Einzigartigkeit der Reichenau punktuell und temporär an wechselnden Orten visuell durch Licht hervorzuheben, immer wieder andere, zeitlich begrenzte oder periodisch wiederkehrende Akzente zu setzen, erklärt Wehrle. Mit der Beleuchtung in den Fokus gerückt werden könnten Ereignisse oder Feste, historische Personen und Gebäude und natürlich die Kirchen, aber dies eben nicht dauerhaft und vor allem dezent.

Gesucht werde ein innovatives und exklusives Beleuchtungskonzept, erläutert Zoll, das die Belange der Denkmalpflege, der Archäologie und des Naturschutzes berücksichtige. Auch das Thema Insekten, die durch Licht angezogen werden, müsse bedacht werden, weil deren Hinterlassenschaften gerade an den alten Kirchen und vor allem an den wertvollen Malereien von St. Georg Schäden verursachen können.

Wie dieses Konzept aussehen wird, sei völlig offen. Es solle auf jeden Fall praktikabel, technisch ansprechend, ungefährlich und finanziell umsetzbar sein. Hierfür habe die Stiftung und die Welterbe-Kommission nun 18 Fachfirmen ausgesucht und zusammen mit der Gemeinde zu einem Ideenwettbewerb aufgefordert. "Wir wollen sehen, was es auf dem Markt gibt, vielleicht auch neue Techniken oder mobile Systeme", erklärt Wehrle. Und Zoll ergänzt: "Der Ideenwettbewerb schafft Spielräume."

Bis Ende Oktober sollen die Firmen ihre Vorschläge einreichen. Dann werde die Kommission diese bewerten und eine erste Vorauswahl von sechs Entwürfen treffen. Unter diesen Firmen werde die Gemeinde dann eine offizielle Ausschreibung vornehmen. Und am Ende solle eine noch zu besetzende Jury aus Fachleuten einen Sieger küren. Das ausgewählte Konzept müsse dann natürlich auch im Gemeinderat und im Pfarrgemeinderat vorgestellt und gebilligt werden, betont Zoll. Im Gemeindehaushalt 2017 sind für das Projekt vorerst 20 000 Euro eingeplant.

Die Vorgeschichte

Die Gemeinde Reichenau gründete 2009 mit der örtlichen Sparkasse die Stiftung Welterbe Klosterinsel Reichenau. Diese soll Gelder einwerben für die Vermittlung und Weiterentwicklung des Welterbes. Da dies einfacher ist, wenn es konkrete Projekte gibt, wählte die Stiftung drei größere Ziele aus. Neben der Neugestaltung des Klostergartens und der Münsterschatzkammer, worüber die betroffenen Behörden weiter diskutieren, ging es um eine Kirchenbeleuchtung. Damals wurde an eine klassische Variante gedacht, so Karl Wehrle. Der Pfarrgemeinderat habe zugestimmt. Zwei Firmen wurden angesprochen, eine davon machte bei St. Georg eine Probebeleuchtung. "Das gab einen Aufschrei", so Wehrle. Danach lag das Thema auf Eis, klar ist, dass ein sensibles Thema vorliege. (toz)