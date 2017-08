Reichenau Dichter Rauch aus dem Klo

Einsatz für die Feuerwehr am frühen Morgen: 23 Einsatzkräfte sind auf der Reichenau ausgerückt. In einer öffentlichen Toilette hat es gebrannt.

Zu einem etwas anderen Einsatzort ist die Reichenauer Feuerwehr mit ihrem Kommandanten Andreas Schlegel am frühen Sonntag ausgerückt. Aus einer öffentlichen Toilette in Mittelzell drang dichter Rauch. Ein Trupp stieß unter Atemschutz zur Brandstelle vor. Wie sich laut Pressemitteilung der Feuerwehr herausstellte, war ein glimmender Knäuel aus Toilettenpapier Ursache für den Rauch – in der Herrentoilette. Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch löaschen. Anschließénd reinigten sie die WC-Anlage und machten sie mit einem Belüfter rauchfrei. Über einen Schaden ist bislang nichts bekannt.