Reichenau Daniela Paas soll das Welterbe Reichenau managen

Daniela Paas vom Denkmalamt hat die Aufgabe, in den kommenden vier Jahren ein Handlungskonzept für die Reichenau erstellen und die Institutionen zusammenführen.

Noch mehr getan werden soll für den Erhalt und die Vermittlung des Welterbes Klosterinsel Reichenau. Das Landesamt für Denkmalpflege hat vor zwei Jahren bereits ein eigenes Fachgebiet zur Betreuung aller Welterbestätten in Baden-Württemberg geschaffen und nun zudem eine auf vier Jahre befristete Projektstelle speziell für die Reichenau. Die Diplom-Geografin und Konstanzerin Daniela Paas soll in dieser Position einen Managementplan fürs Reichenauer Welterbe erstellen, erklärten Bürgermeister Wolfgang Zoll und Volkmar Eidloth, der Fachgebietsleiter fürs Welterbe im Landesamt, bei der Vorstellung der neuen Referentin im Gemeinderat. Sie werde regelmäßig etwa zwei Tage pro Woche auf der Insel sein und hier ein Büro haben.

„Es gab bei Projekten immer wieder die Schwierigkeit, dass es viele Entscheidungsträger und Interessenvertreter gibt“, so Zoll. Paas solle nun Verbindungen zwischen den Institutionen herstellen und Perspektiven aufzeigen. Für eine bessere Zusammenarbeit, um Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung des Welterbes zügiger voranzubringen, ist bereits vor zwei Jahren die Kommission Welterbekoordination Klosterinsel Reichenau gegründet worden. In dieser sind die führenden Köpfe der betroffenen Institutionen vertreten: Gemeinde, Kirche, Regierungspräsidium, Denkmalpflege und so weiter. Diese Kommission tagt aber nicht allzu oft.

Paas erklärte, er gehe nicht darum, etwas völlig Neues zu machen, die Abstimmung zwischen den Gremien gebe es schon. Ihre Aufgabe sei es, zusammenzuführen: „Ich werde die Brücke zwischen allen Akteuren sein.“ Zudem seien über die denkmalpflegerische Arbeit hinaus Perspektiven zu schaffen, wobei Paas betonte: „Ein Managementplan ist ein ständiger Prozess.“

Ein solches Instrument wolle die Unesco heutzutage für alle Welterbestätten, erklärte Eidloth. In einer gemeinsamen Presseerklärung von Gemeinde und Landesamt heißt es, es gehe um ein Handlungskonzept zur Festlegung von Zielen und Maßnahmen. Basierend auf einer Analyse der Ausgangslage auf der Reichenau soll Paas Projekte begleiten, Vorhaben priorisieren, eine abgestimmte Strategie entwickeln und einen Handlungsrahmen definieren.