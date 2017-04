Reichenau DRK Reichenau kann Dienste noch leisten

Kaum besondere Vorkommnisse, aber dennoch viele Aktivitäten und Aufgaben gab es für die 15 Aktiven des Reichenauer Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).

Bereitschaftsleiter Benedikt Wirtherle bilanzierte in seinem Bericht in der Mitgliederversammlung im Übungsraum: „Wir machen immer mehr, sind aber immer weniger.“ Dies liege auch daran, dass ältere Aktive nicht mehr alle Einsätze machen könnten. Vor zwei Jahren habe es noch 20 Aktive gegeben, im Jahr 2016 kam niemand neu dazu. Deshalb hoffe er, weitere Aktive gewinnen zu können, so Wirtherle. „Wir kriegen’s gerade noch so hin.“ Doch es kämen immer wieder weitere Dienste dazu. Bei jedem zweiten Einsatz fordere man deshalb Hilfe an aus anderen Ortsverbänden oder vom Kreisverband. Zugleich helfen aber auch Reichenauer Aktive anderorts mit – so etwa beim Oktoberfest in Konstanz. Ohne die Einsatzbereitschaft und Motivation aller Aktiver und die Unterstützung der Senioren wäre das nicht möglich, sagte er vor rund 20 Mitgliedern.

Insgesamt leisteten die Reichenauer DRK-Aktiven 3217 ehrenamtliche Stunden im Jahr 2016, berichtete Wirtherle – eher deutlich mehr, denn manches werde nebenher gemacht und nicht erfasst. Im Fokus seien dabei Aus- und Weiterbildung gestanden. Dienste geleistet wurden unter anderem bei Konzerten, Sportveranstaltungen, Gottesdiensten und Narrenabenden. Bürgermeister Wolfgang Zoll dankte als Vorsitzender und namens der Gemeinde für das große und wichtige Engagement. Dies tat auch CDU-Gemeinderat Matthias Graf unter dessen Leitung der Vorstand einstimmig entlastet wurde.

Ulla Krämer, die die Blutspendeaktionen organisiert berichtete, dass zuletzt in diesem Frühjahr 185 Spender gekommen seien, davon 21 Erstspender. Bei der Aktion im August 2016 seien es etwas weniger gewesen. Kassiererin Margot Wedelich erklärte, dass es im Vorjahr einen Gewinne von 3725 Euro gegeben habe. In diesem Jahr rechnet sie mit weniger, weil auch die Zahl der Passivmitglieder leider zurückgehe. Zudem stehen einige Anschaffungen an.