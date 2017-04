Reichenau DLRG Reichenau: Zu wenig aktive Lebensretter

Die DLRG-Ortsgruppe Reichenau befindet sich noch in der Aufbauphase. Der Schwerpunkt liegt auf der Schwimmausbildung

Reichenau – Auch zehn Jahre nach ihrer Neugründung fehlt es der Reichenauer Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) an genügend Aktiven. „Der Schwerpunkt liegt immer noch in der Ausbildung“, erklärte der Vorsitzende Joachim Ostheim in der schwach besuchten Mitgliederversammlung im Hotel-Restaurant Kreuz. Wobei die diversen Schwimmkurse auch dank der Unterstützung der Allensbacher Ortsgruppe möglich sind. Im Gegenzug unterstützen die wenigen Reichenauer Aktiven die Allensbacher beim Wachdienst im dortigen Strandbad und mit dem Boot bei Veranstaltungen. Im Reichenauer Strandbad könne die Ortsgruppe ihren satzungsgemäßen Aufgaben des Wachdienstes und der Wasserrettung mangels Aktiver nach wie vor nicht nachkommen, so Ostheim: „Es fehlt immer noch eine breite Basis an Rettungsschwimmern und Bootsführern.“

Entsprechend bescheiden ist mit 786 die Zahl der ehrenamtlich geleisteten Stunden im Jahr 2016, 188 weniger als im Vorjahr. Im Bereich Ausbildung sei die Zahl um 25 Prozent auf 204 Stunden gestiegen. Dies liege dass, seit Juni 2016 ein Schwimmkurs für Flüchtlingskinder angeboten wird. Unter der Leitung seiner Frau und seiner Tochter, Barbara und Lea Schamberger, seien elf Kinder betreut worden. Leider sei die Zahl der Helfer deutlich zurückgegangen. 40 Reichenauer Kinder hätten an den Anfängerkursen teilgenommen, 17 ihr Seepferdchenabzeichen gemacht. Zehn ältere Reichenauer Kinder nahmen an Jugendschwimmerkursen teil. Auch in diesem Jahr ist ein Sommertraining für jüngere Kinder geplant.

Die Zahl der Mitglieder ist mit 192 ordentlich, aber nur elf – inklusive Vorstand – kamen zur Versammlung. „Viele Leute sehen den Verein als Dienstleister“, erklärte Kassiererin Sibylle Häringer in ihrem Bericht das Desinteresse. Bürgermeister Wolfgang Zoll dankte für die Möglichkeit, dass Reichenauer Kinder dank der DLRG Schwimmen lernen können. Der Kurs für Flüchtlingskinder sei ein wichtiger Beitrag zur Integration.