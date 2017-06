Reichenau Bütezettel-Duo lädt zu Kino und Live-Musik ein

Die Reichenauer Musikkneipe Bütezettel bietet beim Sommerzauber auf der Hochwart dieses Jahr drei Mal Open-Air-Kino sowie ein Konzert von Jon and Roy.

Die Hochwart ist die höchste Erhebung auf der Insel Reichenau. Da sei man dem Himmel ohnehin schon etwas näher, meint Clemens Wolf schmunzelnd. Passend dazu beginne der Bütezettel-Sommerzauber auf der Wiese der Hochwart am 24. Juni mit dem schwedischen Film "Wie im Himmel". Wobei der Streifen vor allem ins Programm auf der Hochwart passe, weil Wolf und Philipp Kesenheimer, die Wirtsleute der Musikkneipe Bütezettel, nicht nur Mainstream-Kino zeigen wollen, wie sie betonen, sondern Filme, die in Richtung Programmkino gehen. Und so folgt am 8. Juli mit "Willkommen bei den Hartmanns" eine deutsche Komödie, die auch zum Nachdenken anregen soll. Es komme ihnen aber auch auf die Mischung an, erklärt Wolf. Daher darf der dritte Film am 11. August auch ein Hollywood-Erfolg sein. "La La Land" wurde mit sechs Oscars und sieben Golden Globes ausgezeichnet. Aber als Musikfilm passe dieser doch wieder zum Bütezettel.

Die Filme beginnen jeweils um 21.45 Uhr und kosten sieben Euro Eintritt. Zuvor gibt es entspannte Livemusik kostenlos ab 20 Uhr mit regionalen Bands. Und am 18. August präsentiert der Bütezettel mit der kanadischen Folkrockband Jon and Roy eine Gruppe, die weltweit immer mehr Fans gewinnt. Die Band hatte mit "Little Bit of Love" vor einigen Jahren einen Hit auf YouTube und war mit dem Song "Another Noon" monatelang in einer VW-Werbung zu hören. Im Vorprogramm spielt ab 19 Uhr das Konstanzer Duo Sommersalt.

Bei der Filmauswahl achte man auf eine Mischung aus diversen Ländern sowie auf den künstlerischen Anspruch, sagt Wolf. Und man höre sich unter den Gästen um, was diese gern sehen würden. Die Vorschlagsliste des Kinomobils, das die Vorführungen macht, liege hierfür früh genug vor. Vor "Willkommen bei den Hartmanns" mit Senta Berger und Hannes Lauterbach spielt die Reichenauer Band Pop – Pieces of Pace, vor "La La Land" tritt die Konstanzer Gruppe B 31 auf, die jüngst beim Early Bird überzeugte.