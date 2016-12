Reichenau Bürgermeisterwahl und große Projekte: Reichenau steht vor richtungsweisendem Jahr

Die Gemeinde Reichenau hat ein wichtiges Jahr vor sich. 2017 wird nicht nur ein neuer Bürgermeister gewählt, es steht auch die Umsetzung lang geplanter Projekte an.

Die spannendste Frage in der Gemeinde Reichenau ist es, wer der künftige Bürgermeister sein wird. Irgendwann im Herbst sollen die Bürger wählen. Aber wen? Amtsinhaber Wolfgang Zoll hat bisher noch nicht erklärt, ob er wieder antreten wird. Dies wolle er beim Neujahrsempfang am 8. Januar machen, so Zoll. Das sei das richtige Forum und der richtige Zeitpunkt. "Das ist eine wichtige Entscheidung, die muss bewusst getroffen werden." Die Tatsache, dass er nach gerade mal sieben Jahren im Amt überhaupt darüber nachdenkt, irritiert manche Bürger. Wobei Zoll anmerkt: "Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich zweifle. Mir macht der Job viel Spaß." Wobei zusätzlich die Frage für Spannung sorgt, ob es einen oder mehrere Gegenkandidaten geben wird.

So oder so können sich viele Bürger darüber freuen, dass Bürgermeister Zoll und der Gemeinderat im kommenden Jahr endlich eine Reihe von Großprojekten zum Abschluss bringen oder angehen, die schon seit Jahren bearbeitet werden. Da ist zum einen der Kunstrasenplatz auf dem Festland, der kurioserweise schon im Bürgermeisterwahlkampf 2009 Thema war. Doch erst fehlte das Geld (oder der Wille), dann ging es jahrelang um die Standortsuche. Nun werde der Gemeinderat am 9. Januar die Arbeiten vergeben, so Zoll. Baubeginn bei der Ententeicharena im Zentrum für Psychaitrie (ZfP) soll im Frühjahr sein, Fertigstellung spätestens zum Ende der Sommerferien. In der Bauphase müssen die Kicker des FSV Waldsiedlung auf die Insel ausweichen, so der Vorsitzende Hans-Jürgen Penkert. Doch alle im Verein – ebenso beim SV Reichenau – sind glücklich, das sie künftig nicht mehr im Winter auf der Suche nach einem bespielbaren Platz herumfahren müssen.

Noch ein paar Jahre länger in der Diskussion ist der Neubau des Strandbads, der im September begonnen hat. "Wir wollen zur Saison 2017 wieder aufmachen", so Zoll. Parallel laufe die Suche nach einem Pächter, der sowohl die neue Gastronomie wie das Bad betreiben soll. Es gebe Bewerber, erklärt Zoll. "Das soll schon im Frühjahr klar sein." Es wird nun aber doch keinen Ganzjahresbetrieb geben. Die Gastronomie könne zwar etwas länger geöffnet sein als das Bad, aber weil das Ganze im Landschaftsschutzgebiet liege, müsse es im Winter ein paar Monate geschlossen bleiben. Das nächste Großprojekt, ebenfalls seit Jahren im Gespräch, ist die Deckensanierung und der barrierefreie Umbau des Rathauses. Vom Klosterhof aus soll dann ein Aufzug ins erste Geschoss führen.



Im April müsse mit den ersten Maßnahmen begonnen werden, damit der Zuschuss aus dem Ausgleichsstock nicht verfalle, erklärt Zoll. Auf einen weiteren Zeitplan will er sich aber nicht festlegen. Die Planung sei noch nicht ausschreibungsreif. Zudem müsse noch der Vertrag mit dem Winzerverein fertig ausgehandelt werden, der zwischen Klosterhof und Münsterplatz seine Verkaufsstelle bauen will. Die Heizung müsse jedoch in jedem Fall bis zum Winter erneuert sein, so Zoll. Ebenso noch offen ist, wann und wo der Neubau der Abwasserdruckleitung zwischen Seniorenzentrum und Schloss Königsegg beginnt. "Wir machen das in drei Abschnitten von 2017 bis 2019", kann Zoll aktuell nur sagen. Während der Bauphasen dürfte es in jedem Fall zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Drei weitere Großprojekte auf dem Festland gehen zudem in die Endphase. Die Bahnsteige sollen im Frühjahr und Herbst endlich saniert werden, worauf Fahrgäste ebenfalls schon viele Jahre warten. Der Kindelbildknoten soll im Herbst fertig sein. Dann kann der Verkehr auf der B 33 zumindest hier ungestörter fließen und Fußgänger und Radfahrer kommen sicherer über die Straße. Und schließlich soll im Gewerbegebiet Gödern-Ost endlich Leben einkehren. Die Bewerbungsfrist sei abgelaufen, so Zoll. "Es gibt mehr Bewerber als Flächen", so Zoll. Viele Betriebe aus Konstanz und Reichenau seien darunter. Nun stimme die Verwaltung mit der Stadt, der die meisten Grundstücke gehören, die Vergabekriterien ab, was dann im Februar in den Gemeinderäten beraten werden soll. Die Gemeinde Reichenau versuche nicht nur, gut aufgestellte Betriebe zu bekommen, sondern vor allem Reichenauer Handwerker zu berücksichtigen. Im April oder Mai könnten die Grundstücksverkäufe laufen und theoretisch ab Herbst die ersten Gebäude entstehen. Bis Ende des Jahres wollen Lidl und dm mit dem Abschluss des Kindlebildknotens ihre Märkte gebaut haben.

Gerade abgeschlossen worden ist die Sanierung und der Umbau des Hauses Mittelzeller Straße 25. Im Laufe des Januars sollen dort 20 bis 25 Flüchtlinge untergebracht werden, so Zoll. Das wird eine deutliche Steigerung sein, denn aktuell leben 64 Asylsuchende in der Gemeinde, die meisten davon allerdings im ZfP. Mit dem Haus Mittelzeller Straße kann die Gemeinde – nach aktuellem Stand – ihr Unterbringungssoll bis Ende 2017 erfüllen. Doch bei der Integration stehe man erst am Anfang. Da kann jeder Bürger seinen Teil beitragen. Und: "Die Zahlen können Makulatur werden", so Zoll. Wenn doch wieder mehr Flüchtlinge kommen sollten, werde das Thema Unterkünfte im Sandseele und im Tellerhof wieder aktuell.

Bei einigen für viele Bürger wichtigen Großprojekten wird sich 2017 zeigen, ob und was daraus wird. Zum Beispiel beim Thema Hotel auf dem Maurer-Areal. Zu Beginn des Jahres wolle er weitere Gespräche mit den Eigentümern führen, die kein Hotel wollen. Ziel sei es, einen Kompromiss zu finden. "Das ist nicht einfach", weiß Zoll. Doch der jetzige Zustand der Brache sei für alle Beteiligten nicht gut. Ebenso umstritten ist der Themenkomplex Flächennutzungsplan (FNP), Änderung des Landschaftsschutzgebiets (LSG) und Bau großer Gewächshäuser. Das Großprojekt im Inntal ist zwar am Widerstand vieler Bürger und Eigentümer gescheitert. Doch: "Ich bin im Moment im Kontakt mit Eigentümern sowohl im Inntal wie an anderen Standorten", so Zoll, der meint: "Ich gehe davon aus, dass es möglich sein wird, einigen Gärtnern eine Möglichkeit zu schaffen.

" Wenn klarer sei, wo große Glashäuser entstehen könnten, könne auch gesagt werden, wo das LSG geändert werden müsste. Letzteres Thema hat schon im vergangenen Halbjahr für großen Unmut auf der Insel gesorgt – vor allem bei Eigentümern, deren Grundstücke ins LSG aufgenommen werden sollen. "Das ist ein ganz schwieriges Thema", weiß Zoll, der bis zum Frühjahr einen Vorschlag zur Diskussion vorlegen möchte.

Vorangehen soll es beim Dauerreizthema Verkehr. Schnelle Verbesserungen sind aber kaum zu erwarten. Für den Schülerverkehr will die Gemeinde wenigstens möglichst bald eine Verkaufsstelle für Monatskarten einrichten. Ansonsten sei man im Gespräch mit dem Landratsamt. Dieses schreibe nun die gesamt Nahverkehrslinien ab 2019 neu aus, so Zoll. Da gelte es, die beiden Hauptinteressen der Reichenauer durchzusetzen: eine dichtere Vertaktung des Busses vom Bahnhof auf die Insel und eine bessere Anbindung der Waldsiedlung wenigstens über ein Linientaxi. Beim Verkehrskonzept soll in einem weiteren Workshop mit Bürgern das Thema E-Mobilität vorangetrieben werden. "Bei den Ladesäulen sind wir relativ weit", meint Zoll. Da könnten noch 2017 die ersten aufgestellt werden – etwa auf dem Festland, wo sich die Parkplatzkapazitäten durch die Anlagen bei Lidl und am Kindlebild vergrößern werden. E-Bike-Verleihstationen seien ein weiteres Ziel.

Und wer sich im neuen Jahr mal so richtig freuen will, dem sei die Fasnacht (nach drei Jahren wieder mit bunten Abenden) und das reichhaltige Kulturprogramm nahegelegt: von den Augia.Konzerten in den romanischen Kirchen über das Early-Bird-Festival beim Jachthafen am 20. Mai bis hin zur Inselklassik im Klosterhof am 30. Juni.

