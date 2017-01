Reichenau Bürgermeister Zoll löst bald Rätsel um Kandidatur-Frage

Der Neujahrsempfang der Gemeinde Reichenau findet am 8. Januar statt. Bürgermeister Wolfgang Zoll will dabei erklären, ob er im Herbst zu Bürgermeisterwahl antritt oder nicht.

Besonders interessant wird in diesem Jahr der Neujahrsempfang der Gemeinde Reichenau, der am Sonntag, 8. Januar, um 18 Uhr in der Inselhalle stattfindet. Denn Bürgermeister Wolfgang Zoll hat angekündigt, dass er an diesem Abend erklären wird, ob er im Herbst zur Wiederwahl antreten wird. Dass er nach gerade einmal sieben Jahren darüber nachdenkt, hat manche Bürger irritiert. Dem SÜDKURIER hatte er vor Weihnachten gesagt, dass er weiter Spaß an der Arbeit habe und nicht den Eindruck erwecken wolle, dass er zweifle. Eine solch wichtige Entscheidung müsse aber gut überlegt sein.



Auch sonst gibt es im Rück- und Ausblick genügend interessante Themen, auf die Zoll wohl in seiner Ansprache eingehen dürfte. Der Bürgerpreis, der seit 2015 beim Neujahrsempfang verliehen wurde, werde dieses Jahr nicht vergeben, erklärte Zoll. Die Person, für die sich der Gemeinderat einstimmig entschieden hatte, habe die Auszeichnung aus Bescheidenheit abgelehnt. Der Bürgerpreis müsse aber auch nicht zwingend jedes Jahr verliehen werden, so Zoll.