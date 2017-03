Die Fischer klagten über einen Rückgang beim Felchenfang von mehr als elf Prozent. Sie fingen deutlich mehr Kretzer, dafür weniger Hechte. Ab sofort gibt es Fangbeschränkungen für Sportfischer.

Reichenau/Höri – Mit rund 135 Tonnen Fisch haben die Berufsfischer am Untersee und Rhein im Jahr 2016 rund 4,5 Tonnen weniger gefangen als 2015, aber immerhin doch gut 2000 Kilogramm mehr als im Zehnjahresschnitt seit 2006. Der Rückgang beim Gesamtfang gegenüber dem Vorjahr liege vor allem am Einbruch bei den Felchenfängen, erklärte Werner Keller, der zweite Vorsitzende des Fischereivereins Untersee und Rhein, bei der Hauptversammlung im Hotel-Restaurant Mohren auf der Insel Reichenau. Vom sogenannten Brotfisch, der zwei Drittel des Gesamtfangs ausmacht, wurden 2015 knapp 100 Tonnen gefangen, im Jahr 2016 aber nur rund 88 200 Kilo – ein Rückgang von über elf Prozent. „Wir haben eine ganz bittere Pille zu schlucken gehabt“, so Keller. „Das ist ziemlich schwer zu verkraften.“

Dieses deutliche Minus habe auch nicht durch bessere Fänge bei anderen Fischarten ausgeglichen werden können. Dennoch sei die Zunahme beim Barsch (Kretzer) erfreulich. Mit rund 6,2 Tonnen wurden 1,7 mehr gefangen als 2015. Bei der Schleie, dem edelsten Weißfisch für die Berufsfischer, habe es mit 8,5 Tonnen ebenfalls ein Plus von 1500 Kilo gegeben. Beim Hecht allerdings, der mit 11,6 Tonnen nach dem Felchen mengenmäßig der zweitwichtigste Fisch ist, gab es ein leichtes Minus. Ein großes Problem seien weiterhin der Mangel an Nährstoffen im See und die vielen fischfressenden Wasservögel.

Immerhin gab es beim Kormoran, den die Berufsfischer als besonders großen Konkurrenten sehen, offenbar eine Entspannung. Der Vorsitzende Stefan Riebel berichtete, im Jahr 2016 habe man im Schnitt pro Monat 605 dieser Vögel gezählt, im Jahr davor waren es noch 100 mehr. Auch weniger Nester und Jungvögel wurden von den Fischern gezählt, dafür gebe es nun eine Zunahme bei Bodman. Riebel berichtete, die Berufsfischer hätten 2016 rund 280 Kormorane geschossen. Die Erlaubnis zur sogenannten Vergrämung gelte noch drei Jahre und solle dann erneut beantragt werden. Peter Dehus, Fischereirefernt beim Landwirtschaftsministerium, berichtete, dass ein Managementplan zum künftigen Umgang mit den Kormoranen weiter in Arbeit sei. Es gebe jetzt einen ersten Entwurf, der den Naturschutzbehörden vorgestellt werden solle.

Beschränkungen für Sportfischer

Doch die Berufsfischer klagen über weitere Probleme, die ihnen die Arbeit erschweren – so etwa die steigende Zahl von Anglern am Untersee und Rhein. Nach Auskunft des Landratsamts stieg die Zahl der ausgegebenen Monats- und Jahressportfischerkarten seit dem Jahr 2011 von 2340 auf 2800 im Vorjahr. Die Sportfischer würden ebenso wie die Berufsfischer von Fischereiaufsehern kontrolliert, ob sie die Vorgaben der Unterseefischereiordnung einhalten. Riebel berichtete, dass es manche Sportfischer aber zuletzt „unverschämt übertrieben“ hätten – gerade beim Hechtfang, aber auch beim Kretzer.



„Wir haben lange zugeschaut und überlegt, was wir tun können“, so Riebel. Als Konsequenz gebe es nun erstmals Beschränkungen für Sportfischer im Gnadensee. So dürften diese zum Beispiel maximal vier Hechte am Tag und zwölf im Monat fangen, bei den Felchen seien es zehn täglich und 40 im Monat, beim Kretzer 50 und 250. Vertreter der Angelsportvereine Konstanz und Radolfzell sprachen aber von einer guten Zusammenarbeit mit den Berufsfischern.

Ein anderes Problem werde durch das Uferkonzept der Gemeinde immerhin seit einigen Jahren angegangen. „Es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es ist ein Anfang“, so Riebel. Einige Riedwiesen im Uferbereich der Insel werden nun regelmäßig gemäht und gepflegt. Ingo Kramer, Geschäftsführer im Landesfischereiverband, hat zusammen mit Riebel Messungen und Untersuchungen vorgenommen, und festgestellt, dass sich dies positiv auswirke. Sobald die gemähten Riedwiesen überflutet werden, kämen Fische wie Hecht, Karpfen oder Schleie zum Laichen. Ein Problem sei aber nach wie vor das abgestorbene Schilf am Übergang zum offenen Wasser, das für die Jungfische ein Hindernis sei. Ziel müsse es daher sein, ehemalige und zugewucherte Entwässerungsgräben in den Riedwiesen konsequent und großräumig frei zu räumen als Wege für den Fischnachwuchs, so Kramer.

Aus dem umstrittenen Thema Felchenzucht in Aquakulturen, das am Obersee heiß diskutiert wird, wollen sich die Unterseefischer heraushalten. „Wir als Verein beziehen keine Position – weder pro noch contra“, sagte Riebel. Das müsse jeder Fischer mit sich selber ausmachen. Vertreter der Fischer vom Obersee und der Angelfischer betonten jedoch, dass sie mehrheitlich gegen solche Aquakulturen seien, weil sie Risiken und zusätzliche Konkurrenz befürchten.

Zahlen, Fangmengen und ein schwieriger Beruf