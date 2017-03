Reichenau Ausbau der Kindlebildkreuzung: Allmählich löst sich der Knoten

Die Planer des Ausbaus der Kindlebildkreuzung an der B 33 wollen die neue Brücke bereits im Mai freigeben. Und ab Juli gibt es keine Kreuzung mehr mit Ampeln. So sieht der Zeitplan aus.

Die Bezeichnung Kindlebildkreuzung wird es bald nicht mehr geben. Und dies sogar schneller, als viele bisher dachten – nicht erst Ende des Jahres, bereits ab Juli soll es hier keine Ampeln mehr geben, die für Staus sorgen. Der Verkehrsknoten, der die B 33 mit der Insel Reichenau und der Kindlebildstraße verbindet, wird zwar nach aktueller Planung der Neubauleitung Singen erst im Oktober fertig ausgebaut sein, doch die einzelnen Abschnitte werden schon vorher nach und nach freigegeben.

„Wir müssen Stück für Stück für Stück die Verkehrswege in Betrieb nehmen“, so Daniel Schrodin, bei der Neubauleitung der Projektleiter für den gesamten B 33-Ausbau zwischen Konstanz und Markelfingen. Dies auch deshalb, weil der eigentliche Kreuzungsbereich noch der – etwas tiefer liegende – alte Fahrbahnbestand ist und im Juli/August ausgebaut werden soll. Doch bevor die schönen Zeiten ohne nervige Warterei für die Verkehrsteilnehmer anbrechen, gibt es noch einmal eine massive, aber notwendige Behinderung.

April

Mai

Mai/Juni

Juli bis Oktober

Viel Verkehr im Kreisel

Die nördliche Auf- und Abfahrtsrampe der Brücke hin zur Kindlebildstraße ist weitgehend fertig, ebenso die Rampe zur B 33 Richtung Allensbach. Es fehle nur noch der fertige Straßenbelag, so Schrodin und Alexander Stoppel, der Projektleiter für den Ausbau des Knotens. Jetzt gehe es darum, den Neubauteil mit dem Bestand zu verbinden und die Kindlebildstraße bis zum Bahnhof Reichenau auszubauen. Diese entspreche von Breite und Aufbau nicht dem heutigen Standard, so Schrodin.Und für diese Baumaßnahmen, so Stoppel, müsse die Kindlebildstraße in diesem Abschnitt ab dem 3. April vier Wochen lang komplett gesperrt werden. Neben der Straße selbst, die am Ende etwa 15 Zentimeter höher sei, muss auch der Radweg daneben ausgebaut werden. Radfahrer werden in dieser Zeit über das neue Gewerbegebiet Göldern-Ost umgeleitet. Und eine besondere Herausforderung sei der Anschluss der Brückenrampe an die Straße, so Stoppel: „Da müssen wir eine Höhe von zwei Metern überwinden.“Der Verkehr vom Lindenbühl auf die Insel und umgekehrt werde im April über Wollmatingen und die Westtangente umgeleitet. Wer aus Konstanz kommt und Richtung Lindenbühl will, soll dann auf der B 33 bis zur Waldsiedlung fahren und von dort hinunter über die Gemeindeverbindungsstraße. Letztere könne aber weiterhin nur in eine Richtung genutzt werden, so Schrodin. Dies sei eine Auflage der Planfeststellungsbehörde. In der Kindlebildstraße vom Bahnhof Reichenau bis Wollmatingen werde im April ein Parkverbot angeordnet. Stoppel erklärt: „Es wird Schwer- und Zuliefererverkehr über die Kindlebildstraße geben. Das ist nicht zu vermeiden.“Wenn die oben beschriebenen Arbeiten abgeschlossen sind, werde die Brücke freigegeben für den Verkehr von der Insel Reichenau in Richtung Lindenbühl und umgekehrt, erklärt Projektleiter Schrodin. Zudem werde dann die Auffahrtsrampe nördlich der B 33 Richtung Radolfzell geöffnet. Dann entfällt der Linksabbiegeverkehr von der Reichenau in diese Richtung ebenso wie der Rechtsabbiegverkehr aus dem Lindenbühl.Im Prinzip sei der Knoten dann bereits kreuzungsfrei, die B 33 werde deutlich entlastet, erklärt Schrodin: „Die Ampel wird entsprechend umgestellt.“In dieser Zeit werde nördlich der B 33 die Rampe gebaut, die aus Richtung Konstanz hinauf zur Brücke führt, so Stoppel. Damit entfalle dann auch der Linksabbiegeverkehr von Konstanz zur Reichenau. „Ab Juli ist die Rampe unter Verkehr.“ Die bereits gebaute Abfahrt für den Verkehr aus Richtung Radolfzell zur Reichenau wird dann ebenso geöffnet wie die Auffahrt für den Verkehr vom Inseldamm Richtung Konstanz. Schrodin fügt an: „Dann gibt es keine Ampeln mehr, alle Verkehrsbeziehungen sind fertiggestellt.“Der Verkehr kann zwar nun kreuzungsfrei fließen, doch was noch fehlt, ist der Ausbau des eigentlichen Kreuzungsbereichs, so Schrodin und Stoppel. Dies sei noch der alte Fahrbahnbestand, der etwas tiefer liegt als die neue B 33. Für diesen Ausbau müsse der Verkehr jeweils in beide Richtungen einspurig über den Knoten und unter der Brücke hindurch geleitet werden. Für Juli/August sei der Ausbau der beiden nördlichen Fahrspuren geplant, für September/Oktober die Südseite. Parallel dazu werde ab dem neuen Kreisel die bisherige Landesstraße vom Inseldamm zur Kreuzung zurückgebaut und an deren Stelle der neue Parkplatz gemacht.Und dann, man kann es kaum glauben, wird die jahrelange, rund 18 Millionen Euro teure Baumaßnahme tatsächlich abgeschlossen sein.

Warum braucht es einen Kreisverkehr am Anfang des Inseldamms, südlich der B 33 und der Brücke, nicht aber an deren Nordseite, wo sich Auf- und Abfahrtsrampen kreuzen? Die Antwort ist einfach: Weil dort, wo der neue Kreisel ist, mehr Verkehrsbeziehungen aufeinander treffen und es deutlich mehr Verkehr geben wird. Im Kreisel treffen aufeinander: der Verkehr von der Reichenau aufs Festland und umgekehrt; ebenso der von der Insel Richtung Konstanz – die Einfädelspur ist unter der Brücke – und umgekehrt; und zudem der Verkehr von und nach Radolfzell; ferner gibt es aus dem Kreisel eine Abfahrt zum neuen Parkplatz.



Die Erkenntnis, dass hier eine Kreuzung schnell überlastet wäre, kam den Planern nach der Planfeststellung 2007, die deshalb geändert wurde. An der Rampenkreuzung nördlich der Brücke, wo es keine Ampeln geben wird, kann der Geradeausverkehr von der Insel aufs Festland und umgekehrt ungestört fließen. Wer von Konstanz Richtung Lindenbühl will oder von dort Richtung Radolfzell dürfte als Rechtsabbieger wenig Probleme haben. Lediglich die Verkehrsteilnehmer, die von Konstanz auf die Insel wollen und die von der Reichenau Richtung Radolfzell, müssen als Linksabbieger mit Wartezeit rechnen. (toz)