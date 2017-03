Reichenau Augia-Konzertreihe beginnt mit Bachs h-moll-Messe

Zwei große Bach-Oratorien bilden die Eckpfeiler der Augia-Konzertreihe auf der Insel Reichenau. Zu den musikalischen Gästen dieser Saison gehört ein norwegischer Knabenchor aus Trondheim.

Von Barock bis Moderne, von Arienabend bis Oratorium, vom Reichenauer Organisten Alexander Bürkle bis zum Knabenchor der Nidaroskathedrale in Trondheim reicht das Spektrum der Augia-Konzerte in den romanischen Kirchen der Insel Reichenau. Münsterkantor Roland Uhl betont, dass er bei der Programmgestaltung wieder auf Abwechslung Wert gelegt habe – und natürlich auf qualitativ hochwertige Musik.

Ein paar Besonderheiten bietet das neun Konzerte umfassende Jahresprogramm 2017. Sowohl zum Auftakt am Samstag, 11. März, um 20 Uhr im Münster wie zum Abschluss am 9. Dezember werden große Werke von Johann Sebastian Bach aufgeführt. "Wir haben sozusagen eine Klammer, zwei große Eckpfeiler", meint Uhl. Am kommenden Samstag gibt es Bachs Messe in h-moll als Konzert zur Passionszeit. Ausführende sind das Friedrichshafener Vokalensemble Camerata serena, das erstmals auf der Reichenau auftritt, sowie das Augsburger Barockorchester La Banda, ein renommierter Klangkörper, wie Uhl erklärt. Das Orchester habe gerade mit der Musik von Bach und Händel große Erfahrung. Zum Werk am Samstag erläutert er: "Das ist eine der großen Messvertonungen der Geschichte, eine der ganz bedeutenden Kompositionen." Da trifft Weltkultur auf Weltkultur, denn die Handschrift dieser Messe wurde von der Unesco ebenso wie die Reichenau ins Kulturerbe aufgenommen. Auch die Solistenparts seien hochkarätig besetzt, wobei es kurzfristig einen Wechsel gegeben habe. Statt des im Jahresprogramm angegebenen Tenors Philipp Nicklaus wirke nun Bernhard Gärtner mit. Beim festlichen Adventskonzert zum Abschluss der Reihe am 9. Dezember wird Bachs Weihnachtsoratorium zu hören sein, aufgeführt von der Birnauer Kantorei, die nach langer Zeit wieder mal auf der Reichenau sein wird.

Eine weitere Besonderheit ist, dass fast nur Musiker aus der Bodenseeregion die Konzerte gestalten. Erstmals auf der Reichenau tritt am Sonntag, 28. Mai, um 17 Uhr das Ensemble instrumenti e canti auf, so Uhl. "Himmel und Erde" heißt das Programm bei diesem zweiten Augia-Konzert, das geistliche und weltliche Musik vom Barock bis zur Moderne bietet. Das Ensemble stelle geistliche und weltliche Musik gegenüber und zeige auch Verbindungen auf, erklärt Uhl. Dieses Konzert findet in der St. Peter-und-Paul-Kirche statt, die er für barocke Kammermusik besonders geeignet halte.

Zudem eine Besonderheit sind die internationalen Gäste beim dritten Konzert am Sonntag, 18. Juni, im Münster. Dann gibt es unter dem Titel "Te deum laudamus" internationale Chormusik mit dem Knabenchor der Nidaroskathedrale in Trondheim. Diese Kathedrale sei das große Heiligtum der Norweger und die Krönungskirche für deren Könige. Besonders festlich wird es am 9. August, wenn ein weiteres Mal Bernhard Kratzer eine Trompetengala gestaltet, zusammen mit dem Organisten Paul Theis.

Zwei Kammerkonzerte in der St. Georgs-Kirche gestalte der Reichenauer Organist Alexander Bürkle, so Uhl. Am 16. Juli bietet er mit dem Ensemble Barokoko, das aus Musikern der näheren Region besteht, einen Streifzug durch die musikalischen Zentren der Barockzeit – von London bis Neapel. Am 8. Oktober gestaltet er mit dem Violinisten Gerhard Voss einen Abend. Bei diesen beiden Konzerten ist der Eintritt frei – es wird um Spenden gebeten. Letzteres gilt auch beim Orgelkonzert im Münster zum Pirminfest am 5. November, das Uhl selbst gibt. Dies sei ein Benefizkonzert, die Spenden seien für die anstehende Sanierung der Orgel in St. Peter-und-Paul. Uhl gestaltet zudem einen Abend mit Arien und Orgelwerken selbst am 23. September zusammen mit der Konstanzer Sängerin Nina Schulze, die ebenfalls erstmals auf der Reichenau auftritt.

Die Abwechslung und Qualität sowie den guten Klang in den Kirchen schätzt Gerda Ritzenthaler besonders. Die Reichenauerin besucht seit vielen Jahren oft die Augia-Konzerte. "Ich war noch in keinem Konzert, wo ich enttäuscht rausgegangen bin", erklärt sie. "Es ist wirklich jedesmal besser, als ich es mir vorgestellt habe. Ich finde es ganz super und kann es nur weiterempfehlen."

Das Programm

Die Augia-Reihe mit Musik in den romanischen Kirchen der Insel Reichenau beginnt am 11. März um 20 Uhr im Münster mit einem Konzert zur Passionszeit. Das Vokalensemble Camerata serena und das Barockorchester La Banda führen Bachs Messe in h-moll auf; Kartenreservation bei Buch Opitz Konstanz, Telefon (0 75 31) 2 41 71.

Die weiteren Konzerte: 28. Mai, 17 Uhr, St. Peter-und-Paul: Ensemble instrumenti e canti mit geistlicher und weltlicher Musik vom Barock bis zur Moderne; 18. Juni, 19 Uhr, Münster: Knabenchor der Nidaroskathedrale Trondheim mit internationaler Chormusik; 16. Juli, 19 Uhr, St. Georg: Ensemble Barokoko und Alexander Bürkle (Orgel, Spinett) mit Barockmusik; 9. August, 20 Uhr, Münster: Festliche Trompetengala mit Bernhard Kratzer und Paul Theis (Orgel); 23. September, 20 Uhr, St. Georg: Nina Schulz (Sopran) und Roland Uhl (Orgel) mit Arien und Orgelwerken aus Klassik und Barock; 8. Oktober, 17 Uhr, St. Georg: Gerhard Voss (Violine) und Alexander Bürkle (Orgel, Spinett) mit Kammermusik; 5. November, 16 Uhr, Münster: Orgelmusik zum Pirminfest mit Roland Uhl; 9. Dezember, 20 Uhr, Münster: Birnauer Kantorei mit Bachs Weihnachtsoratorium. Veranstalter ist die katholische Kirchengemeinde.

Infos und Vorverkauf (nur zu einigen Konzerten) in der Tourist-Information Reichenau, Telefon (0 75 34) 9 20 70. (toz)