Reichenau Auf der Reichenau stehen die Salate in den Startlöchern

Im Winter wächst wenig auf der Gemüseinsel. Die Gärtner haben aber dennoch einiges zu tun.

60 000 Kopfsalate sind in engen Reihen schon ordentlich gewachsen auf knapp 4000 Quadratmetern in einem Gewächshaus von Egino Wehrle. Viele der Köpfe haben bereits um die 350 Gramm, sagt er. „Die stehen in den nächsten Wochen an.“ Dann kann er die Reichenauer Gemüse-Genossenschaft wieder beliefern – und die Verbraucher bekommen wieder laufend frischen Salat von der Bodenseeinsel. Denn in einem weiteren Glashaus stehen 34 000 Kopfsalate, die in der ersten Märzwoche erntereif seien, so Wehrle, der mit insgesamt 1,8 Hektar unter Glas einen der größten Betriebe auf der Reichenau hat. Und für den Rest vom März habe er in einem dritten Gewächshaus weitere 70 000 Köpfe. „Das wird vom Arbeitsanfall und der Marktbeschickung ein bisschen verteilt“, erklärt er. Die Häuser seien unterschiedlich temperiert. „Damit das schön gestaffelt kommt.“

Ende Oktober, Anfang November hat Wehrle die Salate gepflanzt. Seither geht es darum, das Wachstum zu fördern – mit Pflanzenschutz oder Beregnung. „Das ist nicht der Riesenaufwand“, so Wehrle. „Aber entscheidend ist es, im richtigen Moment die richtigen Maßnahmen zu treffen.“ Dazu müsse er vor Ort sein. Wenn es neblig sei, könne er nicht beregnen, weil das nicht abtrockne. Sonnenlicht sei generell wichtig fürs Wachstum – auch im Winter. „Was im Sommer in fünf Wochen wächst, braucht jetzt drei Monate. “Für Wehrle bedeutet die demnächst beginnende Vermarktung der Kopfsalate die erste Einnahme seit Wochen. „Ich habe es im Winter etwas ruhiger“, sagt er und lacht: „Erholung muss sein.“

Feldsalat unter Glas wie andere Reichenauer Gärtner habe er in den vergangenen Jahren im Winter nicht mehr angebaut. „Das war kein gutes Geschäft.“ Er lege den Schwerpunkt auf Salate und danach die Sommerkulturen Gurken, Tomaten und Paprika. Da stehe dann umso mehr Arbeit an. „Im Sommer sind 70 Stunden in der Woche für mich kein Thema“, so Wehrle. Im Winter gebe es andere Arbeit. Da gehe es um die Reparatur von Maschinen, die Vorbereitung für die Qualitätszertifizierung, die Organisation von Saisonarbeitskräften und die Beschaffung von Betriebsmitteln.Mit solchen Aufgaben befasst ist im Winter auch Matthias Böhler, der Produktionsleiter von Böhler Gemüse und Pflanzen. Doch als Selbstvermarkter muss der Betrieb mit eigenem Geschäft auch im Anbau einiges leisten. Selbst Spinat aus dem Freiland habe es noch im Dezember gegeben. „Der Kunde will immer alles. Da richtet man sich danach“, so Böhler.Seit September wird bei ihm Feldsalat im Freiland geerntet. „Das geht, so lange es das Wetter zulässt.“ Als es im Januar zu frostig wurde, war das nicht mehr möglich. Deshalb habe er unter Glas ebenfalls Feldsalat so terminiert gepflanzt, damit dieser in der eisigen Zeit geerntet werden konnte und Ware im Laden war. Der Feldsalat im Freiland, der von Kunden gefragt sei, habe den Frost gut überstanden und könne noch geerntet werden – auch weil eine Schneeschicht als Schutz darauf lag. Den Salat müsse man aber natürlich auftauen lassen.

„Man darf ihn nicht anfassen, wenn er gefroren ist, sonst werden die Blätter schmierig“, erklärt Böhler.Der Betrieb setzt im Freiland auch auf alte Gemüsesorten, die wieder gefragt sind. Die Wurzelpflanze Topinambur könne man nach Bedarf ernten, erklärt Böhler, sofern der Boden nicht gefroren sei. Den runden schwarzen Rettich habe man dagegen schon im Herbst geerntet und eingelagert – ebenso wie Radicchio und Petersilie. Diese Sorten dann für den Verkauf zu putzen und sortieren, seien ebenfalls typische Arbeiten im Winter.

Was der Betrieb nicht selber wirtschaftlich anbauen könne – Äpfel oder Kartoffeln zum Beispiel, beziehe er von Kollegen aus der Region. Da tausche man sich aus. Parallel dazu läuft auch bei Böhler die Vorbereitung auf die neue Saison. „Wir säen die Salate, die wir im Mai ernten, Anfang, Mitte Dezember“, erklärt er. Zunächst unter Glas, in ein paar Wochen werden diese im Freiland gesetzt. Die Salate würden im Winter im Zehn-Tage-Rhythmus gepflanzt, damit es dann im Frühjahr stets frische Ware aus eigenem Freilandanbau im Laden gebe. Und in einem Teil der Gewächshäuser, in denen der Feldsalat bereits im Dezember abgeerntet war, wachsen Radieschen und Salate, die dann noch vor den Freilandprodukten reif sein werden. „Der Winter ist gar nicht so klassisch, wie man sich’s vorstellt“, meint Matthias Böhler. „Es gibt immer was zu tun.“

Kräuter und Kohlröschen

Im Winter ist Feldsalat unter Glas eine klassische Kultur für den Anbau bei einigen Reichenauer Betrieben. Ganzjährig werden von ein paar Gärtnern aber auch Topfkräuter oder Pflücksalate angebaut. Im Freiland gibt es vor allem einen Betrieb, der die recht neue Wintergemüsesorte Kohlröschen hat. Rosenkohl werde dagegen nur sehr begrenzt angebaut, erklärt Christian Müller von der Gemüse-Genossenschaft, eher für den Eigenverbrauch. Das liegt vor allem an der Konkurrenz aus größeren Anbaugebieten. Ähnlich ist es bei alten und wieder in Mode gekommenen Gemüsesorten wie Pastinaken oder Petersilienwurzel. Wobei auf der Reichenau erschwerend hinzukommt, dass die Böden recht steinig sind, weshalb bei Wurzelgemüse die Gefahr besteht, dass es krumm wächst. Deshalb werden dort auch keine Spargel angebaut. (toz)