Reichenau An der Gestaltung der Mittelzeller Straße scheiden sich die Geister

Reichenauer Gemeinderäte haben Bedenken gegen Vorschläge der Straßenverkehrsbehörde für die künftige Gestaltung der Mittelzeller Straße.

Für kontroverse Diskussionen im Gemeinderat sorgt die geplante Neugestaltung der Mittelzeller Straße, die die Gemeinde Reichenau im Zuge der Kanalverlegung in diesem Jahr ausbauen möchte. Die Straßenverkehrsbehörde hat vorgeschlagen, die Fahrbahn sechs Meter breit zu machen und den Gehweg auf der westlichen Seite auf 2,10 Meter zu verbreitern. Dadurch würde aber der Schrammbord genannte, stellenweise jetzt schon schmale Randstreifen auf der Ostseite noch schmaler – teils nur noch 30 Zentimeter breit. Zudem schlägt die Behörde den von der Gemeinde gewünschten Radfahrerschutzstreifen auf der Westseite der Straße vor, aber nur von der Hirschengasse bis zur Unteren Rheinstraße, weil bei der Sparkasse der Parkdruck groß sei und dort sonst Parkverbot gelten würde. Querungshilfen lehnt die Behörde ab, die Straße sei übersichtlich. An der Kreuzung mit der Pirmin- und Abt-Berno-Straße, wo die Pflasterung aus Sicherheitsgründen entfernt werden soll, schlägt die Behörde einen flachen, von Lastwagen überfahrbaren Minikreisel vor.

Bürgermeister Wolfgang Zoll und Planer Burkhard Raff stellten die Vorschläge im Gemeinderat vor. Doch dort traf nur der Minikreisel auf mehrheitliche Zustimmung, wobei die Gestaltung von dessen Mitte noch offen ist. Armin Okle (Freie Wähler) monierte ferner, die Vorfahrtsregelung wäre hier unübersichtlich.

Werner Keller (CDU) meinte, ein Schutzstreifen an der Ostseite und auf der ganzen Straßenlänge wäre besser. Das Schrammbord dürfe nicht noch schmäler werden. Und: "Mir ist ein Gehweg mit 2,10 Meter zu städtisch." Letzteres meinte auch Ines Happle-Lung (Freie Liste Natur). Zudem sei der Bordstein mit zwölf Zentimetern zu hoch. Das fand auch Berndt Wagner (CDU), der zudem eine Gehwegbreite von 1,50 Meter vorschlug, den Radstreifen aber an der Westseite will. Wie Keller auf der Ostseite möchten diesen Angela Gasser (FLN) und Ralf Blum (CDU). Letzterer will zudem kein so schmales Schrammbord und die Parkplätze bei der Sparkasse entfernen. Für Letzteres plädierte auch Sandra Graßl-Caluk (SPD), die – wie Gabriel Henkes (FLN), der zudem eine Querungshilfe beim Kindergarten forderte – den Schutzstreifen auf der Westseite schon ab der Sparkasse will. Michael Huber (CDU) schlug nur 5,50 Meter Fahrbahnbreite vor.

Zoll sagte, er werde die vorläufige Planung im Rathaus auslegen, damit sich Bürger dazu äußern können. Die Vorschläge aus dem Gemeinderat werde die Verwaltung prüfen.