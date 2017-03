Reichenau Am Luftbild erklärt: So funktioniert die neue Kindlebild-Kreuzung

Am Luftbild erklärt: So funktioniert die neue Kindlebild-Kreuzung

An der Reichenau-Zufahrt geht der Ausbau der Kindlebild-Kreuzung voran. Fertigstellung ist noch 2017. Mit einer Luftbildgrafik erklären wir, was sich wo befindet und in den kommenden Monaten noch entsteht.

Zehntausende Autofahrer täglich müssen sich bald über ein Nadelöhr nicht mehr aufregen: Die Kindlebild-Kreuzung an der Zufahrt zur Insel Reichenau von der Bundesstraße 33 wird noch in diesem Jahr fertig. Das bestätigte Daniel Schrodin, zuständiger Projektleiter bei der Neubauleitung Singen. Auch wenn sich das viele, die regelmäßig an der Baustelle mit mehrfach wechselnder Verkehrsführung vorbeikommen, noch nicht ganz vorstellen können: Der vierspurige und kreuzungsfreie Ausbau der meistbefahrenen Bundesstraße im Kreis Konstanz ist deutlich weiter fortgeschritten, als es für Laien den Anschein hat. Auf einen genauen Termin für die Eröffnung will sich Schrodin noch nicht festlegen. Das Jahr 2017 sei aber gesetzt, erklärte er neulich bei einem Pressetermin mit einer Delegation von Bundespolitikern.

Die neue Kreuzung bietet nicht nur Nutzern der Bundesstraße 33 den Vorteil, dass es künftig keine Ampel mehr gibt. Auch Autofahrer, die von und zur Reichenau wollen, müssen künftig nicht mehr auf Grün warten, wenn sie abbiegen wollen. Schließlich wird auch die Verbindung zwischen der Insel Reichenau und den festländischen Teilen der Gemeinde besser. Diese Straße wird künftig über die B 33 hinwegführen, die Brücke ist bereits fertiggestellt.

Der Reichenauer Bürgermeister Wolfgang Zoll freut sich schon auf den Tag der Eröffnung: „Die Baustelle geht richtig gut voran, und für die Gemeinde wird es nach Fertigstellung viele Verbesserungen geben“, erklärte er bei einem Besuch des Berliner Verkehrs-Staatssekretärs Norbert Barthle (CDU), den der CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Jung zum Baustellen-Termin an den Bodensee geholt hatte. Und so funktioniert der Verkehrsfluss am neuen Kindlebild-Knoten künftig:

Kindlebild-Knoten Vierspuriger Ausbau: Nach links führt auf der Luftaufnahme die B 33 in Richtung Waldsiedlung, Allensbach und Radolfzell weiter. Die Fahrbahn ist dort noch zweispurig, aber der Ausbau ist auf dem Weg. Die Verbreiterung der Brücke über die Bahnlinie zwischen Kindlebild- und Waldsiedlungskreuzung läuft derzeit.

Nach links führt auf der Luftaufnahme die B 33 in Richtung Waldsiedlung, Allensbach und Radolfzell weiter. Die Fahrbahn ist dort noch zweispurig, aber der Ausbau ist auf dem Weg. Die Verbreiterung der Brücke über die Bahnlinie zwischen Kindlebild- und Waldsiedlungskreuzung läuft derzeit. B 33-Auffahrt Richtung Radolfzell: Die Arbeiten am Kindlebild-Knoten gehen zügig voran. Wo auf dem Luftbild, das vor wenigen Tagen entstanden ist, noch gelber Kies als Vorbereitung für die Fahrbahn zu sehen ist, gibt es jetzt schon die Asphaltdecke der künftigen Zufahrt von der Brücke auf die beiden Fahrspuren der Bundesstraße 33 in Richtung Radolfzell.

Von Konstanz her (rechts) ist die B 33 bereits vierspurig ausgebaut. In der Theorie gibt es die vier Fahrbahnen auch im Kreuzungsbereich, doch während der Ausbauphase des Kindlebild-Knotens musste die Verkehrsführung immer wieder angepasst werden und der Verkehr läuft im Rahmen der Bauarbeiten hauptsächlich auf einer Spur. Der künftige Parkplatz mit Kapelle: Der Straßenabschnitt, der parallel zur neuen Brücke auf die B 33 zufließt und den Verkehr in Richtung Radolfzell, Lindenbühl und Konstanz verteilt, entfällt künftig. Dort entstehen um die derzeit von Bauzäunen umgebene Kindlebildkapelle ein Parkplatz, eine Picknickstelle und eine Toilettenanlage. Zufahrt ist über den neu geschaffenen Kreisverkehr (unten auf dem Bild).

Der Straßenabschnitt, der parallel zur neuen Brücke auf die B 33 zufließt und den Verkehr in Richtung Radolfzell, Lindenbühl und Konstanz verteilt, entfällt künftig. Dort entstehen um die derzeit von Bauzäunen umgebene Kindlebildkapelle ein Parkplatz, eine Picknickstelle und eine Toilettenanlage. Zufahrt ist über den neu geschaffenen Kreisverkehr (unten auf dem Bild). Der neue Kreisverkehr ist künftig der Dreh- und Angelpunkt des Verkehrs von und zur Insel Reichenau. Die Kreiselausfahrt auf dem Bild nach links bildet die Zu- und Abfahrt zur Insel (siehe Punkt 7). Die Straße nach unten führt auf den Inseldamm (Pirminstraße) und die Straße rechts aus dem Kreisverkehr zum künftigen Parkplatz mit Kapelle, Toilette und Picknickzone. Die Aus-/Zufahrt, die auf dem Foto nach oben zeigt, führt über die neue Brücke, die den Verkehr zwischen Insel und Lindenbühl trägt. Kleine Verkehrsinseln sorgen dafür, dass Fußgänger die Straßen überqueren können.

ist künftig der Dreh- und Angelpunkt des Verkehrs von und zur Insel Reichenau. Die Kreiselausfahrt auf dem Bild nach links bildet die Zu- und Abfahrt zur Insel (siehe Punkt 7). Die Straße nach unten führt auf den Inseldamm (Pirminstraße) und die Straße rechts aus dem Kreisverkehr zum künftigen Parkplatz mit Kapelle, Toilette und Picknickzone. Die Aus-/Zufahrt, die auf dem Foto nach oben zeigt, führt über die neue Brücke, die den Verkehr zwischen Insel und Lindenbühl trägt. Kleine Verkehrsinseln sorgen dafür, dass Fußgänger die Straßen überqueren können. Die neue Zu- und Abfahrt zur Insel: Die Straße, die aus der Perspektive des Luftbilds links auf den Kreisverkehr zuläuft, bringt einerseits die Fahrzeuge von der B 33 aus Richtung Radolfzell zum Kreisel, aber auch von ihm weg und in Richtung Konstanz. Dies lässt sich an der Gabelung bereits erkennen. Im Laufe der Bauarbeiten war die Straße bereits zeitweise für den Verkehr zur Insel offen. Je nach Bauphase veränderte und verlagerte sich aber immer wieder die Verkehrsführung. Die Zubringer Richtung Konstanz nach der Gabelung läuft neben der B 33-Fahrbahn mehrere hundert Meter als Beschleunigungsstreifen weiter.

B 33-Ausbau und Zeitplan

Das Thema B 33-Ausbau ist mit Fertigstellung der Kindlebildkreuzung noch lange nicht abgeschlossen. Bei dem 240 Millionen Euro teuren Projekt ist noch nicht einmal die Hälfte des Geldes verbaut. Für die Anfang 2018 noch fehlenden knapp neun Kilometer zwischen der Kreuzung und der Auffahrt zur B 33neu bei Allensbach rechnen die Planer mit einer Bauzeit von rund zehn Jahren. Für die hohen Kosten und die lange Bauzeit sind vor allem drei Tunnel verantwortlich – einer bei der Reichenauer Waldsiedlung, einer bei Hegne und einer an der Umfahrung von Allensbach. Immerhin ist die Finanzierung gesichert. "Der Bund hat das Geld bereitgestellt und will, dass es so schnell wie möglich verbaut wird", so der Berliner Verkehrs-Staatssekretär Norbert Barthle (CDU). Und CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Jung ergänzt: "Das war nur möglich, weil die Region jahrelang gemeinsam auf dieses Ziel hingearbeitet hat." (rau)

Wie sich die große Kreuzung und die B 33 zwischen Konstanz und Allensbach im Lauf der vergangenen Jahre verändert hat, ist in einem Internet-Dossier mit Artikeln, Grafiken und Bildergalerien zu sehen: www. suedkurier.de/b33