Reichenau Aggressive Gemüsediebe: Wie sich Rostgänse auf der Reichenau ansiedeln

Die für unsere Region neue Art der Rostgänse macht sich am Bodensee immer mehr bemerkbar. Badegäste auf der Insel Reichenau melden aggressives Verhalten der Tiere, ein Gemüsebauer verzeichnet Ausfälle bei Salat und Kolrabi

Eine Frau meldet sich bei Wolfgang Zoll, dem Bürgermeister von Reichenau. Sie wohne in Niederzell und habe beobachtet, wie Badende und Wassersportler von einer Rostgans angegriffen wurden. Selbst ihre eigenen Kinder hätten teilweise Angst, baden zu gehen. Sie glaubt, die Vogelwelt am Bodensee werde sich nachhaltig verändern.

Die an sich schön anzusehende Rostgans ist relativ neu in der Region: "Bei dieser Vogelart handelt es sich größtenteils um sogenannte Neozoen", erklärt Wolfgang Fiedler vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Mögingen. (siehe Infokasten). "Sie werden auch als Gefangenschaftsflüchtlinge bezeichnet", ergänzt er, das heißt: Ein Individuum einer gebietsfremden Tierart, das aus menschlicher Obhut geflüchtet ist oder ausgesetzt wurde und als freilebend betrachtet werden kann. "Zuerst waren die Rostgänse am Klingnauer Stausee in der Schweiz, in der Nähe von Waldshut. Dort gaben die Behörden sie zum Abschuss frei", sagt Wolfgang Fiedler. Danach seien 1000 bis 1200 Rostgänse an den Untersee gewandert. "Die Tiere wechseln ihr Gefieder, und das für vier bis fünf Wochen. In dieser Zeit können sie nicht fliegen", erläutert Wolfgang Fiedler. Zum Brüten ziehen sich die Entenvögel ins Hinterland zurück. Höhlungen in Dächern seien die perfekte Brutstätte für ihre Nachkommen. Die Rostgans sei eine Art, die sich sehr schnell vermehrt.

Wolfgang Zoll weiß aus Gesprächen mit Bürgern von aggressivem Verhalten von Rostgänsen gegenüber Menschen, insbesondere fühlten sich Kinder von den Gänsen bedroht. "Die Rostgans ist eine sehr selbstbewusste Vogelart", sagt Wolfgang Fiedler und ergänzt: "Um ihre Nachkommen zu verteidigen, gehen sie schon mal auf andere Tiere los." Jedoch gebe es keine Nachweise für die Vertreibung anderer Wasservögel. "Auch ein Blässhuhn verteidigt seinen Nachwuchs", fügt Wolfgang Fiedler hinzu. Wolfgang Zoll geht es aber noch um eine andere Sache: "Die Bürger haben mir nicht nur von dem aggressiven Verhalten berichtet, sondern auch, dass die Rostgänse Saatgut aus den Gemüsefeldern rupfen würden." "Wir haben massive Probleme bei Kohlrabi- und Salatkulturen", erklärt Matthias Böhler. Er arbeitet bei der Egino Matthias Böhler GbR auf der Reichenau im Bereich Freilandgemüseanbau. "Wenn wir Jungpflanzen auf dem Feld gepflanzt haben, zupfen die Rostgänse an den Blättern und ziehen die ganze Pflanze wieder heraus", erklärt er. Die Gänse kämen immer Mitte Februar und blieben bis Mitte Juni. "Danach sind sie weg. Sie kommen aber Mitte August wieder bis Ende September." Das gehe schon seit fast fünf Jahren so. Die Folgen für das Unternehmen: "Wir haben massive Ausfälle bei Salat und Kohlrabi und viel zusätzliche Arbeit", erklärt Matthias Böhler. Vogelnetze, um die Pflanzen zu schützen, würden nur bedingt etwas bringen: "Es ist sehr arbeitsintensiv: Erst legen wir die Netze auf die Setzlinge. Wenn sie angewachsen sind, der Salat größer geworden ist, nehmen wir die Netze wieder herunter. Kaum sind sie weg, sind die Rostgänse wieder da und fressen die Salatblätter an. Das können wir dann nicht mehr verkaufen", sagt Matthias Böhler.

Ähnliche Berichte erreichen auch die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamt Konstanz. Auf Nachfrage erläutert die Pressestelle, dass sich besonders im Bereich des Strandbades auf der Reichenau Rostgänse aggressiv gegenüber Badegästen zeigten. Sie würden den Rasen abweiden und sicher auch durch Abfälle beim Strandbad angelockt. Die Behörde rät dazu, die Rostgänse keinesfalls zu füttern und auch keinerlei Müll zurückzulassen. Einen Handlungsbedarf sieht die Untere Naturschutzbehörde momentan nicht: Die Rostgänse stellten weder eine Gefährdung für andere Arten dar noch veränderten sie deren Lebensräume, heißt es aus dem Landratsamt. In Einzelfällen müsste darüber nachgedacht werden, die Tiere in geeigneter Weise zu verscheuchen.

Neobiota

Das Wort stammt auf der griechischen Sprache: néos steht für neu und bíos für Leben. Mit diesem Begriff bezeichnen Forscher Arten, die sich ohne oder mit menschlicher Einflussnahme in einem Gebiet etabliert haben, in dem sie zuvor nicht heimisch waren. Neobiotische Vögel nennt die Wissenschaft Neozoen. Neobiota zeichnen sich meist durch typische Eigenschaften wie Anpassungsfähigkeit und eine hohe Fortpflanzungsrate aus. (set)