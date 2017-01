Allensbach 125 Jahre Sparkasse Reichenau: Mit steigenden Zahlen ins Jubiläumsjahr

Erneut gibt es eine positive Jahresbilanz bei der Sparkasse Reichenau. Das Wachstum liegt über dem Landesdurchschnitt. Das Unternehmen wird in diesem Jahr 125 Jahre alt und feiert mit einem Tag der offenen Tür im Mai

Neue Rekordwerte bilanzieren die Reichenauer Sparkassendirektoren Johann Roth und Günter Weber für das Jahr 2016. In allen wichtigen Geschäftsbereichen gab es wie in den Vorjahren Zuwächse, die zudem über dem Landesdurchschnitt der Sparkassen in Baden-Württemberg lagen. „Es war wieder ein wirklich gutes Jahr für die Sparkasse Reichenau“, erklärt Roth. „Wir starten gut aufgestellt in unser Jubiläumsjahr.“ Denn 2017 kann das Geldinstitut mit Hauptsitz auf der Insel Reichenau sein 125-jähriges Bestehen feiern.

Bei der Bilanzsumme hatte die eher kleine Sparkasse im Jahr 2015 erstmals die Eine-Milliarde-Euro-Marke erreicht. Nun habe es im Vorjahr ein weiteres Wachstum gegeben um 5,5 Prozent auf eine Milliarde und 63 Millionen, so Roth und Weber. Der Landesschnitt lag bei 2,5 Prozent. Stolz sind die Direktoren vor allem auch deshalb auf diese Zahlen, weil ihr Kerngeschäft das mit den privaten und gewerblichen Kunden sei. Man lasse sich weiterhin nicht auf riskante Spekulationsgeschäfte ein, betonen sie.

Bei den Kundeneinlagen wurde erstmals die 600-Millionen-Euro-Marke überschritten – ein Plus von 5,9 Prozent, auf Landesebene waren es im Schnitt 3,8. Die Sparer seien überwiegend Privatkunden, so Roth. Die Nachfrage nach Darlehen sei ebenfalls erneut stark gewesen, erklären die Direktoren. An neuen Kundenkrediten seien rund 213 Millionen zugesagt worden – ein Plus von 5,6 Prozent (im Land 4,5 Prozent). Die Darlehen seien vor allem im Bereich Wohnungsbau oder Kauf von Immobilien gewährt worden.

Zudem wurden im vergangenen Jahr mehr als 1000 neue Girokonten, überwiegend von Privatleuten, eröffnet. „Das zeigt, dass wir neue Kunden gewonnen haben“, so Roth. Dieses Wachstum führen die Direktoren vor allem darauf zurück, dass sie ein kostenloses Online-Konto anbieten – als einziges Geldinstitut in der Region, wie sie betonen. „Das zeichnet uns wirklich aus“, meint Roth. Und Weber merkt an: „Es gibt nur noch wenige Direktbanken, die das anbieten.“

Dabei mache auch der Reichenauer Sparkasse natürlich die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank zu schaffen, erklären sie. Doch Roth betont: „Wir haben die klare Entscheidung getroffen, dass wir unseren Kunden keine Negativzinsen berechnen. Das werden wir nicht tun.“ Stolz sind die Direktoren zudem, dass die Kunden ihre Bemühungen nicht nur mit Geschäftstreue honorieren. Bei der alle zwei Jahre durchgeführten Kundenbefragung des Sparkassenverbands im Land sei man als beste Sparkasse ausgezeichnet worden – und dies zum dritten Mal in Folge. Daher rechne man auch im neuen Jahr mit guten Ergebnissen.

Angesichts des weiteren Wachstums sei es auch nicht wie bei manch anderem Geldinstitut ein Thema, Personal zu entlassen oder Filialen zu schließen, erklären die Direktoren. Neben der Hauptstelle auf der Insel werde es weiter die Niederlassungen in der Waldsiedlung, in Allensbach, Hegne und Kaltbrunn sowie den – wenn auch kleinen – Kundenservice in Langenrain geben. Und beim Personal werde man wie im Vorjahr auch 2017 wieder fünf Auszubildende anstellen. Die Zahl der Mitarbeiter liege bei 132 (manche davon in Teilzeit) und damit auf konstantem Niveau, weil sich einige aus privaten Gründen eine Auszeit nehmen würden, so Weber.

Der Trend gehe eher hin zu mehr Mitarbeitern wegen der steigenden Anforderungen. Im erst 2013 fertig gestellten Anbau seien daher die Raumreserven schon früher als gedacht fast ausgeschöpft. Ein weiterer Ausbau sei aber nicht geplant. Und die Reichenauer Sparkasse werde auch weiter ihre gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Im vergangenen Jahr habe man die Vereine sowie generell soziale, kulturelle und sportliche Zwecke im Geschäftsgebiet Reichenau und Allensbach mit fast 70 000 Euro unterstützt.

125 Jahre Sparkasse