Radolfzell Zweite außerplanmäßige Kostensteigerung beim Kinderhaus in Möggingen

Die Kosten für den Neubau im Radolfzeller Ortsteil summieren sich auf 3,9 Millionen Euro

Radolfzell – Laut Routenplaner dauert die Fahrt vom Radolfzeller Ortsteil Möggingen ins schwedische Dorf Sevedstorp, etwa 150 Kilometer südlich von Stockholm gelegen, im Schnitt 17 Stunden. Sevedstorp hat der schwedischen Schriftstellerin Astrid Lindgren als Modell-Dorf für ihre Geschichten "Wir Kinder aus Bullerbü" gedient. In Möggingen steht heute das neue "Kinderhaus Bullerbü" und soll an das von Astrid Lindgren gezeichnete Kinder-Idyll erinnern.

Was im Erziehungsalltag für Krippe, Kindergarten und Hort bereits gelingen mag, muss im kommunalpolitischen Alltag erst erarbeitet werden. Dass der Gemeinderat in Radolfzell vor vier Jahren den Ortschaftsrat in Möggingen überstimmt hat und sich für den Entwurf des Architekten Udo Oehme statt für den vom Ortschaftsrat favorisierten Plan des Büros Mangold und Thoma entschieden hat, ist in Möggingen nicht vergessen.

Gemeinderat und Verwaltung haben ihren Anteil daran, dass die Narben wieder aufbrechen: Jüngst im Gemeinderat, die zweite außerplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Abrechnung des Bauprojekts Kinderhaus Bullerbü. Im Februar 2014 hat der Gemeinderat den Neubau mit 3,4 Millionen genehmigt, im Juli 2015 hat er bereits eine Mittelerhöhung um 259 000 Euro zugestimmt, jetzt genehmigte er im April 2017 noch einmal 220 000 Euro. Das Gesamtbudget liegt nun bei 3,9 Millionen Euro, das entspricht einer Kostensteigerung von 13,9 Prozent.

Ein Umstand, der CDU-Stadtrat Hermann Leiz sauer aufstieß: "Wir sind jetzt bald bei vier Millionen Euro Kosten, das ärgert mich wahnsinnig", sagte Leiz, der nicht verstehen konnte, dass bei der Kostenberechnung der Außenanlage das Gerätehaus vergessen wurde. Seine Fraktionskollegen Helmut Villinger und Bernhard Diehl stocherten in der Wunde der Auftragsvergabe herum. Villinger erinnerte daran: "Bei den Angeboten war der Preis ein wesentliches Kriterium, vielleicht wären die Kosten bei den anderen Büros nicht so davon gelaufen?"

Bernhard Diehl rekapitulierte die Entscheidungsfindung im Februar 2014 aus seiner Sicht mit einem Vorwurf an die Verwaltungsbank: "Der Ortschaftsrat hat einen anderen Architekten favorisiert." Der Gemeinderat habe auf Empfehlung der Verwaltung sich dann für einen anderen Entwurf entschieden: "Dann muss man mit den Konsequenzen leben." Diesen Vorwurf wollte Thomas Nöken vom Dezernat Umwelt, Planen und Bauen so nicht stehen lassen: "Der Gemeinderat hat sich für einen anderen Entwurf ausgesprochen." Er habe nicht empfohlen, dass der jetzige Architekt den Auftrag bekommen solle.

Siegfried Lehmann von der Freien Grünen Liste wollte sich von einer Mitschuld nicht ausnehmen: "Zur ganzen Wahrheit gehört auch: Der Gemeinderat hatte bei der Ausschreibung die LED-Beleuchtung, die Photovoltaik-Anlage oder die Versorgungsleitung zum Blockheizkraftwerk nicht auf dem Schirm." Aber auch Lehmann gab sein Unbehagen zur Endabrechnung zu Protokoll: "Bei der ersten Kostenschätzung lagen wir erheblich darunter." Die Kosten für die LED-Beleuchtung und die Photovoltaikanlage kamen dann in den ersten Nachtrag. Es fehlten bis jetzt aber in jeder Abrechnung die Kosten für den Planungswettbewerb mit 35 000 Euro, sie sind erst jetzt im zweiten Nachtrag aufgenommen worden. Die Differenz zwischen den aufgelaufenen Kosten und der ersten Kostenschätzung versuchte Abteilungsleiter Nöken zu relativieren: "Das war eine Vorentwurfsplanung mit einer Kostenschätzung."

In Möggingen rührt diese Diskussion an alte Befindlichkeiten. Im Ortsteil hat man noch nicht vergessen, dass der Gemeinderat den Ortschaftsrat überstimmt hat. "Das war eine politische Lehrstunde für mich, das war bitter", sagt Ortsvorsteher Ralf Mayer. Er will das Positive sehen: "Die Hauptsache ist: Wir haben jetzt ein voll funktionsfähiges Kinderhaus." Eigentlich sei es schön geworden und "irgendwie liebenswert." Wie ein Idyll sein sollte, Bullerbü ist nah.

Das Kinderhaus in Möggingen von der Bauentscheidung zur Kostenabrechnung

Entscheidungen und Etappen auf dem Weg zum Kinderhaus in Möggingen