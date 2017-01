Radolfzell Zwei leicht Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Ein 25-jähriger Autofahrer verursachte unter Alkoholeinwirkung am Sonntagmorgen in der Schützenstraße vor dem Altbohlkreisel einen Unfall. Er war auf glatter Straße auf die Gegenfahrbahn geraten.

Der Ford des 25-Jährigen stieß mit einem vom Altbohlkreisel kommenden Opel nahezu frontal zusammen, wie die Polizei mitteilt. Durch den Aufprall sei es nach rechts abgewiesen worden und kam auf dem Gehweg zum Stillstand, während der Opel an den linken Fahrbahnrand geschoben wurde. Der Opel geriet in Brand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden.

Der Opelfahrer und der nicht angeschnallte Fordfahrer wurden durch den Zusammenstoß jeweils leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Dem Mann war wegen einer früheren Trunkenheitsfahrt bereits der Führerschein entzogen worden. Am Opel entstand Totalschaden in Höhe von rund 2500 Euro, während der Schaden am Ford auf rund 3000 Euro geschätzt wird. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.