Radolfzell Zwei Verletzte und 40 000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall in Radolfzell

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Sonntag in Radolfzell gegen 18 Uhr zwei Personen leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 40 000 Euro.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, geschah der Unfall an der Kreuzung von Fritz-von-Engelberg-Straße und L 226. Die Polizei geht davon aus, dass eine 37 Jahre alte Autofahrerin beim Abbiegen in die L 226 auf die Gegenspur geriet und gegen ein in Richtung Steißlingen fahrendes Auto prallte.



Dessen 35 Jahre alter Fahrer habe vergeblich versucht, den Zusammenstoß durch Ausweichen zu verhindern. Die 37-Jährige und ein mitfahrendes Kind wurden leicht verletzt. Die beiden stark beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Die Straße war bis etwa 19 Uhr gesperrt.