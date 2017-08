Radolfzell Zustand der Pflege: Einblick in eine Senioren-WG

Der Landtagsabgeordnete Jürgen Keck absolviert ein Praktikum in einer Wohngemeinschaft für Senioren und informiert sich über den Alltag in einem Privat geführten Pflegeheim.

"Herr Keck sitzt oben und vergnügt sich mit unseren Senioren", sagt Geschäftsführerin Sonja Hupfer, als sie in das Büro ihres ambulanten Pflegedienstes in Markelfingen stürmt. Bereits eine halbe Stunde lang unterhält sich der verschollen geglaubte Radolfzeller Landtagsabgeordnete Jürgen Keck (FDP) mit zwölf Senioren an einer großen Tafel, singt mit ihnen Volklieder und informiert sich vor Ort über das Leben in einer Wohngemeinschaft für Senioren. Die Stimmung am Tisch ist ausgelassen, der Abgeordnete willkommen und die Senioren erzählen sich in lustiger Runde Witze. Jürgen Keck folgte einer Einladung des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste und absolviert bereits zum zweiten Mal ein Praktikum in einer Pflegeeinrichtung. Keck ist der sozialpolitische Sprecher seiner FDP/DVP-Fraktion und möchte wissen, wo bei der Pflegeversorgung älterer Menschen der Schuh drückt. Dabei gerät er mit seinem Praktikum an ein Konzept privat geführter Pflegeeinrichtungen, bei denen Senioren ein Höchstmaß an Selbstbestimmung im Alter genießen – trotz erheblicher körperlicher Einschränkungen.

Ein besonderes Merkmal der Senioren-Wohngemeinschaft liegt darin, dass das Hausrecht bei den älteren Bürgern selbst liegt. Die Senioren stehen in einem ganz gewöhnlichen Mietverhältnis. Die Wohneinheiten in der Radolfzeller Straße sind großzügig geschnitten, haben ein eigenes Bad und sind barrierefrei – lediglich drei Einheiten im Erdgeschoss teilen sich eine Nasszelle. Im Untergeschoss der Hausgemeinschaft befindet sich das Büro der ambulanten Pflege "Mit Herz und Zeit", die sich ebenfalls ins Haus eingemietet hat.

Gemeinsam führen Doris Zölle und Sonja Hupfer das Unternehmen mit 50 Mitarbeitern in insgesamt drei Wohnhäusern. Zuvor arbeiteten sie in der stationären Pflege eines Heims. Enttäuscht von der Heimpraxis machten sie sich mit ihrem Pflegedienst selbstständig. Der Schwerpunkt ihrer Unternehmung liegt in einer ambulanten Betreuung von Senioren rund um die Uhr.

Gerhard Fischer sitzt im Vorstand der Haus Plan Grundstück AG. Er fungiert als Generalmieter der Wohneinheiten und vermietet diese an Senioren unter. Der Unternehmer konzipiert großzügige Wohneinheiten, in denen Senioren ihren Alltag selbstständig organisieren können und im Bedarfsfall dem Pflegedienst Serviceleistungen für die Organisation des Alltags übertragen. Dabei bleibt es den Bewohnern freigestellt, welchen Hilfsdienst sie in Anspruch nehmen. "Es gibt Senioren, die im Alter einen Komfort haben möchte", so Gerhard Fischer. Ehepaare können in den Wohneinheiten auch gemeinsam ihren Lebensabend verbringen. Nach der neuen Bauverordnung sind nämlich nur noch Einzelzimmer in Pflegeheimen vorgesehen, wobei sogar Ehepaare getrennt werden.

Versorgung in Radolfzell

Senioren in Radolfzell haben die Wahl zwischen verschiedenen Angeboten. Das Hospital zum heiligen Geist, welches von der Spitalstiftung betrieben wird, bietet neben einer vollstationären Pflege auch eine Tagespflege. Ferner gibt es noch das Pflegeheim Waldblick im Teilort Stahringen, das Pro Human Altenhilfezentrum in Böhringen, die Pro Seniore Residenz und die Senioren-Wohnanlage in Markelfingen. Es gibt auch noch andere Wohnanlagen, unter anderem am Stadtgarten oder Anlagen der Arbeiterwohlfahrt oder der Baugenossenschaft Familienheim. (sk)