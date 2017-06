Radolfzell Zusammenstoß trotz Vollbremsung

Eine Frau hält mit ihrem Auto auf der B 34 an, ein anderer Autofahrer legt eine Vollbremsung hin. Fährt ihr aber trotzdem hinten auf.

Weil sie nicht mehr rechtzeitig auf die Einfädelspur zur B 34 kam, musste eine Autofahrerin, die am Donnerstagmorgen gegen 7.45 Uhr aus Richtung Güttinger See unterwegs war, auf der Fahrbahn der B 34 fast komplett anhalten. Ein auf der B 34 fahrender Autofahrer musste laut Bericht der Polizei eine Vollbremsung hinlegen, um einen massiven Zusammenstoß zu verhindern. Dennoch prallte er mit seinem Auto leicht gegen den Wagen der Fahrerin, wodurch ein Schaden in Höhe von 2000 Euro entstanden ist. Die Beteiligten blieben unverletzt.